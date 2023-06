Apple presentó sus gafas de realidad mixta Vision Pro

Apple ha presentado este lunes sus nuevas gafas de realidad mixta, bautizadas Vision Pro, que combinan las tecnologías de realidad aumentada y virtual. Incluye importantes novedades tecnológicas.

El dispositivo fue presentado en el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2023 (WWDC, por sus siglas en inglés), que arrancó este lunes en el campus del gigante tecnológico estadounidense en Cupertino (California).

«Es el primer producto de Apple que se mira a través y no en«, describió el nuevo dispositivo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. «Hoy se marca el inicio de una nueva era para la computación. Al igual que el Mac nos introdujo en la informática personal y el iPhone en la informática móvil, Apple Vision Pro nos introduce en la informática espacial», añadió.

Welcome to the era of spatial computing with Apple Vision Pro. You’ve never seen anything like this before! pic.twitter.com/PEIxKNpXBs

— Tim Cook (@tim_cook) June 5, 2023