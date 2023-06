TMTV 45 | Fin de semana largo en Misiones: la Expo Té Argentina conquistó con sus sabores y aromas a turistas de toda la provincia y el país

Turismo Misiones Televisión (TMTV) es el canal que te invita a recorrer en profundidad la tierra colorada, visitando los sitios turísticos más emblemáticos y disfrutando de grandes aventuras, espectáculos y la más diversa gastronomía. En esta oportunidad, te contamos algunas de las actividades que se realizaron durante el fin de semana largo en Misiones.

Posadas fue una de las ciudades más elegidas para disfrutar del fin de semana largo en Misiones

Cientos de visitantes disfrutaron durante el pasado fin de semana XXL de la costanera, bares, restaurantes, balnearios y otros atractivos que tiene la capital misionera. “La ciudad está bellísima, no me había dado cuenta de que era tan grande, tiene espacios de recreación, balnearios, todo, no le falta nada”, aseguró una turista.

A su vez, otro de los sitios más concurridos es la playa de El Brete, Sebastián, uno de los turistas que se dedica a viajar por el mundo y recorrer distintos destinos, comentó la accesibilidad con la que cuentan las playas de Posadas, ya sea de agua, electricidad y baños, “No es algo muy fácil de encontrar, por eso siempre nos terminamos quedando o volviendo”, aseguró.

Por su parte, uno de los puntos más mencionados por los turistas es la hospitalidad de la ciudad y de sus integrantes. La buena recepción y el intercambio de ideas permite a las personas del exterior volver siempre a Posadas.

Expo Té Argentina | Con más de 90 rondas de negocios, los comerciantes destacaron que las jornadas del evento «fueron un éxito»

En el marco de los 100 años de la llegada del té al país, se realizó la primera Expo Té Argentina en Posadas. El evento contó con más de 90 rondas de negocios, 50 stands, disertaciones y espectáculos artísticos. En el cierre de la actividad los expositores coincidieron en que fue «un éxito», por su convocatoria.

El Parque del Conocimiento fue sede de la primera Expo Té Argentina, un evento que reunió tanto a productores como a consumidores para generar alianzas, dar a conocer las variedades locales del producto, capacitarse, iniciar negociaciones y disfrutar de la experiencia de los sabores y aromas del té.

Estuvieron presentes las cooperativas y empresas misioneras que producen té y también propietarios de comercios y bares de las ciudades más pobladas del país, que están construyendo una tendencia de consumo relativamente novedosa que apunta al consumo del té de calidad premium.

El fin de semana XXL superó las expectativas en el sector turístico y hotelero de Misiones

El ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa, celebró el gran movimiento turístico que se registró, superando todas las expectativas del sector. “Nosotros siempre tenemos un gran movimiento, pero la verdad que fue inesperado, hubo mucho turismo nacional, se superó todas las expectativas que se tenía por parte del sector turístico”, expresó.

En ese sentido, remarcó, que esto “sin lugar a dudas, hace que la provincia siga creciendo, de que podamos seguir manteniendo el destino, lo podamos seguir consolidando en temporada baja, que es mayo y junio. La verdad que mayo cerró como un muy buen mes y se espera que junio también tenga una alta expectativa”, añadió.

En cuanto al gasto turístico, el ministro informó que el promedio fue de aproximadamente 1.500 millones de pesos, lo que se traduce en un gasto de alrededor de 15 mil pesos por persona. Además, se registraron más de 30 mil arribos y un promedio de pernoctes de casi cuatro noches. Estos datos contribuyeron a una ocupación hotelera del 95% en toda la provincia, donde los puntos destacados en ese sentido fueron Iguazú, Posadas y la zona centro.

El Campeonato de Ciclismo de Ruta finalizó con la participación de más de 200 ciclistas de todo el país

El Campeonato Argentino de Ruta 2023 tuvo su jornada final el pasado domingo 28 de mayo en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde más de 200 ciclistas de todo el país compitieron buscando quedarse con el primer puesto. Las carreras comenzaron a las 9.

Ese domingo, los ciclistas de distintas provincias de Argentina se disputaron el primer puesto en un autodromo que resultó un «circuito duro» para algunos, y fue beneficioso para otros.

En la categoría Master A2, el competidor riojano Juan Quintero se quedó con el primer puesto, mientras que corredores de La Plata, San Luis, Mar y Sierras, y Santa Fe también se quedaron con los primeros puestos.