Sergio Massa cerró su gira por China: anunció medidas para promover el turismo asiático en el país

China ocupa el puesto 16 en el ranking de turismo receptivo en la Argentina, con un gasto promedio por estadía por persona de u$s1.860 y un gasto diario medio de u$s122.

En su último día de actividades en la ciudad de Beijing, el ministro de Economía, Sergio Massa, expuso en el Foro Empresarial de Inversiones y Turismo, donde presentó las oportunidades de comercio, inversión y turismo en Argentina. El Foro contó con la presencia de las principales Agencias de Turismo de China.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda hizo hincapié en que cada vez más turistas chinos eligen a la Argentina a partir de sus destinos naturales y la posibilidad de realizar pagos en su moneda local gracias a la promoción de intercambio directo de yuanes. Este fenómeno conlleva a un impacto positivo en el ingreso de divisas para el país ya que actualmente China es uno de los principales emisores de turistas en el mundo y uno de los que más gasta.

Durante su exposición, el ministro de Economía estuvo acompañado por el Embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; y el presidente de YPF, Pablo González.

Además, participaron del Foro, China Energy Engineering Corporation Limited International Company (CEEC); China Gezhouba Group International Engineering CO., LTD; Powerchina; China Railway Construction Corporation (International) Limited (CRCC); China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET); ZTE Corporation; DIDI; Xiaomi; China Machinery Enginecring Corporation (CMEC); Tibet Summit Resources Co., Ltd.; China Railway International Group (CREC); HUAWEI Technologies Co., Ltd; Cnnc China Zhongyuan Engineering Corp. (CZEC); Chery; Shandong Gold Group; Jinyuan; NORINCO; CNTIC; CITIC Construction; CRRC Sifang; CCCC; Great Wall; CETC; Zijin; Ganfeng; Tsingshan; Zangge; Tianqi; Hanaq; SPIC; CATIC; OPPO; FOTON; Goldwind; JAC; JD (SECOM); Colomé (SECOM); Catena Zapata (SECOM) CyD; CYDS; UTour; Qunar; y CTRIP.

Más turismo, más divisas

El desarrollo del turismo chino en Argentina es uno de los vectores estratégicos para resolver el ingreso de divisas, y a través de estos incentivos el país podría pasar de recibir un promedio de 70.000 turistas al año a casi 500.000, lo que implicaría un fuerte ingreso de divisas debido al gasto que realizan en promedio los visitantes provenientes del país asiático. Sólo en el fin de semana del 1 de mayo, unos 274 millones de personas realizaron viajes de turismo en China.

Estos datos representan un enorme crecimiento respecto de años anteriores y reflejan las enormes potencialidades de un sector que crece cada día más y genera más fuentes de trabajo, crecimiento económico y desarrollo local en todo nuestro país.

Según datos del Sistema de Información Turística de la Argentina, durante el año 2022 ingresaron a la Argentina 7,4 millones de turistas extranjeros. Mientras tanto, China ocupa el puesto 16º en el ranking de turismo receptivo en la Argentina (mismo puesto que el año 2018) con un total de casi 76 mil arribos (+6,2% i.a.) en el año 2019, con un gasto promedio por estadía por persona de u$s1.860 y un gasto diario medio de u$s122.

Anuncio de mejoras en la conectividad con China

Durante su exposición, Massa anticipó que se trabaja para que este año se concrete el primer vuelo directo a China, en principio con código compartido, que reducirá en 10 horas el vuelo y mejorará la conectividad entre ambos países. También explicó que están avanzando en el sentido de facilitar el otorgamiento de visas, buscando reducir el trámite a una semana. Además, se permitirá que se puedan usar en Argentina los medios de pago electrónico más populares en China.

Asimismo, el Ministro remarcó que Argentina es el primer país sudamericano autorizado por China para recibir sus turistas en el marco de un programa piloto que presentó para relanzar el turismo global.

FUENTE: Ámbito.