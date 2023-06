Pescó un dorado y lo devolvió al río Paraná: “Lo estuve buscando por más de cinco meses”, dijo el entusiasta de la pesca deportiva

Matías Leguiza, un pescador deportivo de la provincia de Misiones, compartió detalles sobre su ardua travesía en busca del dorado. El posadeño explicó cómo vive su pasión por la pesca y qué lo llevó a la búsqueda del dorado como objetivo. Conocé la historia del día de la captura.

Leguiza relató el momento en qué decidió enfrentar el desafío de pescar un dorado en las costas del río Paraná. “Después de insistir mucho tiempo, fue agarrar y decir bueno, quiero sacar un dorado acá en mi provincia. Ese día vine tarde, estaba por llover, pero me dije: es hoy”. A pesar de las condiciones climáticas adversas, su convicción y entusiasmo no menguaron. “Por el tiempo no me voy», afirmó, dejando en claro su compromiso con su objetivo.

En cuanto a su equipo de pesca, Leguiza describió su caña hueca y reel rotativo, “en realidad no soy muy experto con esto, pero me amaño”, explicó. A pesar de su modestia, se las arregla con destreza para aprovechar al máximo su equipo. “Estuve tirando con un señuelo, buscando y buscando», añadió sobre su experiencia.

El pescador aficionado explicó cómo su pasión por el dorado se despertó gracias a un suscriptor de su canal de YouTube. “Un suscriptor de Buenos Aires que tenía su familia acá en Posadas vino de vacaciones y se convirtió en mi guía». Este encuentro fortuito encendió la chispa de la obsesión de Leguiza por capturar el dorado y desencadenó meses de búsqueda incansable.

También compartió su filosofía de pesca responsable, en la que captura los peces y los devuelve en su hábitat. “Desde que empecé con el tema del canal de YouTube, lo que pescaba lo devolvía al agua”, dijo.

Su decisión de liberar los peces atrapados fue influenciada por otros pescadores. “Hoy tengo ídolos que pescan y devuelven, que inculcan eso”. Esta mentalidad consciente refleja su compromiso con la conservación de los recursos naturales y la preservación de la fauna acuática.

El pescador reveló su dedicación y constancia en su pasión, a pesar de sus responsabilidades diarias. “Suelo trabajar hasta las 17:00. Después del trabajo me pegaba una vueltita por acá” comentó. Sin embargo, su persistencia se vio recompensada, “ese día lo saqué, fue muy loco porque lo saco y empieza a llover. Fue como si el momento estuviera destinado a ser”.

Difusión de Misiones y la pesca a través de su canal de Youtube

Matías reveló cómo su pasión por la pesca se convirtió en una forma de mostrar su vida diaria. “No me cuesta nada ir con mi celular y grabar mi momento, más allá de que me vaya bien o mal», confesó Leguiza. Él encuentra satisfacción en registrar los momentos emocionantes de su pesca y compartirlos con su audiencia. «Es lo que me gusta», afirmó.

El pescador aficionado reconoció que no todos comprenden su pasión y enfrenta críticas. «Ellos pueden tener un tipo de pasión en la que están haciendo daño, lastimando lo que sea, pero no les va a importar porque es su pasión», expresó. Sin embargo, Leguiza no se deja afectar por las opiniones negativas y se enfoca en su propia pasión: «A mí me apasiona sacar un pescado, verlo y devolverlo».

Su sueño de comprar un kayak y adentrarse en el río

El pescador también está buscando nuevas oportunidades para ampliar su experiencia. Actualmente, está realizando una rifa para adquirir un kayak que le permita explorar más allá de la costa.

“Es difícil pescar de costa, pero con un kayak podría mostrar la pesca desde una perspectiva diferente”, explicó Leguiza. La iniciativa ha despertado interés entre sus seguidores, ya que les brinda la oportunidad de apoyar su canal y recibir recompensas atractivas.

En la rifa se sortea un reel y cuenta con un valor de 1500 pesos. Para más información sobre ella se pueden comunicar con Matías a través de su cuenta de instagram @matiasLeguiza18.

