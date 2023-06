Misionero de Pista | Posadas arrancó con todo y se espera un gran espectáculo este domingo

La tercera fecha del Misionero de Pista comenzó con 120 pilotos para vivir una gran fiesta del automovilismo en la capital misionera. Este domingo se correrán las series y finales.

Arrancó la tercera fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD en el Rosamonte de Posadas con la cifra formidable de 120 pilotos.

Los mejores en clasificación fueron: Bruno Madelaire (TCM), Marcelo Kuchaski (TC4000 Misionero), Marcelo Da Cruz (Copa Fiat 1.4), Rafael Morgenstern (TP Clase 3) y José Luis De Lima (TP Clase 1).

La actividad comenzó con la reunión de pilotos junto a autoridades quienes dieron la bienvenida a los debutantes y regresos para esta fecha que nuevamente está siendo una de las mejores del año. Luego se desarrollaron los entrenamientos oficiales. Toda la jornada se disfrutó de un día espléndido en el Rosamonte en el cual el público comenzó a poblar el predio posadeño.

Este domingo el cronograma principal del fin de semana es desde las 8,30 con las series clasificatorias y luego de las 13 horas las carreras finales.

Las clasificaciones

En el TCM, Bruno Madelaire se quedó con la pole redondeando un tiempo de 2m04.399 dejando segundo al joven Mariano Tajada con 2m04.885 y tercera su hermana, Agustina Tajada 2m05.724. Cuarto, Juan Ramón Dos Santos y quinto, Darío Bogado, luego Socziuk y Ratoski entre los 12 pilotos presentes.

En TC4000 Misionero con una cifra de 19 protagonistas se dividieron en dos grupos clasificatorios, el mejor de clasificación general fue Marcelo Kuchaski, el piloto de Gobernador Roca con un registro de 1m51.896 para el Chevrolet que vuelve a ser protagonista. Segundo Julio “Bananita” Benitez 1m51.973 y tercero, Nazareno Da Cruz 1m52.069. Cuarto, Cristian Grygorszyn y quinto, Carlos Cabral.

En la Copa Fiat 1.4 con la cifra de 32 fititos presentes marcando un récord de la temporada la pole quedó en manos de Marcelo Da Cruz 2m04.476, segundo, el campeón, Marcelo Smichowski 2m04.697, tercero, Martin Alvez Correa. Cuarto, Carlos De Ley y quinto, Diego Barchuk.

En el Turismo Pista Clase 3 con 19 pilotos presentes se destacó con el mejor registro de los tiempos Rafael Morgenstern con 1m49.981 segundo, Juan Pablo Urrutia quien contabilizó el 1m50.601 y tercero, Iñaki Beitia 1m50.773. Cuarto ubicó Rudi Bundziak y quinto, Juan Pablo Pastori en el “top 5” de la categoría más tecnológica del Misionero de Pista.

En el Turismo Pista Clase 1, José Luis De Lima 1m55.727 segundo Ezequiel Mieres 1m55.940 y tercero, Alejandro Loprete 1m59.435. Cuarto, Carlos Mantilla y quinto, Franco Callonego entre los 38 pilotos. El líder del campeonato se ubicó sexto y séptimo, Juan Pablo Abente.

El domingo, la actividad del día arranca desde las 8,30 con las series clasificatorias. Las carreras finales pactadas para las 13 horas.

Vale resaltar que el evento será transmitido por youtube en vivo (streaming de Canal 12) y el domingo en simultaneo por la pantalla de Canal 12. Teniendo en cuenta esto, los horarios son tentativos.

El trazado será una vez más el de 4.370 mts de extensión del Rosamonte bajo la organización del Automóvil Club Misiones (ACM).

En cuanto a las entradas, a cargo de la organización se informó que las mismas cuestan $1.000 en portón 1 y $2000 en portón 2/boxes y se pueden conseguir en el predio del autódromo.

Tal vez te interese leer: Misionero de Pista | Arrancó el show en la Capital del Monte con las clasificaciones: este domingo correran las finales

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2 r 3

1 81 Jose Luis De Lima 1:55.727 1:55.727 0.000 0.000

2 2 Ezequiel Mieres 1:55.940 0.000 1:55.940 0.000

3 222 Alejandro Loprete 1:56.435 1:56.435 0.000 0.000

4 4 Carlos Mantilla 1:56.534 1:56.534 0.000 0.000

5 9 Franco Callonego 1:56.589 1:56.589 0.000 0.000

6 77 Kevin Johnson 1:56.628 1:56.628 0.000 0.000

7 121 Juan Pablo Abente 1:56.954 1:56.954 0.000 0.000

8 3 Santiago Mantilla 1:57.159 1:57.159 0.000 0.000

9 151 Bautista Bustos 1:57.245 0.000 0.000 1:57.245

10 7 Alejandro Baez 1:57.387 1:57.387 0.000 0.000

11 71 Juan Finten 1:57.404 1:57.404 0.000 0.000

12 315 Alan Bravo 1:58.017 1:58.017 0.000 0.000

13 10 German Galeano 1:58.313 1:58.313 0.000 0.000

14 72 Nicolas Finten 1:58.424 1:58.424 0.000 0.000

15 202 Rodrigo Gonzales 1:58.496 0.000 1:58.496 0.000

16 74 Valentin Irschick 1:58.678 0.000 0.000 1:58.678

17 36 Ricardo Simon 1:59.221 0.000 0.000 1:59.221

18 40 Manuel Pascual 1:59.520 0.000 1:59.520 0.000

19 22 Federico Puerta 1:59.570 0.000 1:59.570 0.000

20 20 Arnoldo Brandt 1:59.917 0.000 0.000 1:59.917

21 16 Sebastian Potschka 2:00.093 0.000 0.000 2:00.093

22 60 Lucas Marquez Da Silva 2:00.349 0.000 2:00.349 0.000

23 90 Cristian Churruca 2:00.362 0.000 0.000 2:00.362

24 114 Julian Bouix 2:00.409 0.000 0.000 2:00.409

25 91 Julio Benitez 2:00.578 0.000 2:00.578 0.000

26 19 Eduardo Culshaw 2:00.710 0.000 2:00.710 0.000

27 111 Santiago Vogel 2:00.923 0.000 2:00.923 0.000

28 110 Leticia Ponce De Leon 2:01.680 0.000 0.000 2:01.680

29 23 Matias Martin 2:01.894 0.000 2:01.894 0.000

30 15 Jorge Cabral 2:03.599 0.000 0.000 2:03.599

31 27 Lucas Sena 2:05.293 0.000 0.000 2:05.293

32 387 Santiago Flores 2:05.506 0.000 0.000 2:05.506

33 97 Matias Wieliki 2:05.799 0.000 2:05.799 0.000

34 313 Carlos Vedoya 0.000 0.000 0.000 0.000

35 24 Alejandro Tarnowski 0.000 0.000 0.000 0.000

36 155 Jose Luis Gonzales 0.000 0.000 0.000 0.000

37 76 Facundo Bustos 0.000 0.000 0.000 0.000

Fusion Clasificatoria Clase 3

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 123 Rafael Morgenstern 1:49.957 0.000 1:49.957

2 65 Juan Pablo Urrutia 1:50.601 1:50.601 0.000

3 91 Inaki Beitia 1:50.773 1:50.773 0.000

4 44 Rudy Bundziak 1:51.117 1:51.117 0.000

5 1 Juan Pablo Pastori 1:51.256 1:51.256 0.000

6 37 Santiago Viana 1:51.505 1:51.505 0.000

7 6 Luciano Viana 1:51.579 1:51.579 0.000

8 41 Damian De Lima 1:51.722 1:51.722 0.000

9 5 Rauly Huta 1:51.765 0.000 1:51.765

10 51 Javier Detienne 1:52.248 0.000 1:52.248

11 18 Adriano Lukoski 1:52.299 0.000 1:52.299

12 111 Matias Garavano 1:52.341 0.000 1:52.341

13 33 Gerardo Von Steinger 1:53.003 1:53.003 0.000

14 56 Tomas Juritsch 1:53.371 1:53.371 0.000

15 93 Eduardo Osteneros 1:53.372 0.000 1:53.372

16 27 Martin Binder 0.000 0.000 0.000

17 35 Federico koll 0.000 0.000 0.000

18 72 Stefano Barbaro 0.000 0.000 0.000

Fusion Tanda Clasificatoria Copa Fiat 1.4

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 6 Marcelo Da Cruz 2:04.476 0.000 2:04.476

2 1 Marcelo Smichowski 2:04.697 2:04.697 0.000

3 622 Matin Correa Alvez 2:04.795 0.000 2:04.795

4 72 Carlos De Ley 2:05.472 0.000 2:05.472

5 18 Diego Barchuk 2:06.058 2:06.058 0.000

6 68 Lucas Arenhardt 2:06.262 2:06.262 0.000

7 35 Cristian Dorper 2:06.661 2:06.661 0.000

8 41 Jorge Ruff 2:07.037 0.000 2:07.037

9 171 Osvaldo Angermeier 2:07.054 2:07.054 0.000

10 74 Julio Kaufmann 2:07.294 2:07.294 0.000

11 172 OscarAlberto Cervera 2:07.474 2:07.474 0.000

12 99 Carlos Sauchow 2:07.716 2:07.716 0.000

13 89 Nicolas Lorenzo 2:07.880 2:07.880 0.000

14 86 Carlos Alberto Rojas 2:08.128 2:08.128 0.000

15 40 Gustavo Grun 2:08.139 2:08.139 0.000

16 10 Ivan Kalitko 2:08.882 2:08.882 0.000

17 36 Marcelo Romero 2:09.327 2:09.327 0.000

18 13 Marcelo Tessari 2:10.792 2:10.792 0.000

19 80 Juan De Olivera 2:11.970 0.000 2:11.970

20 22 Nahuel Kaufmann 2:14.658 0.000 2:14.658

21 73 Andres Grosell 2:15.025 0.000 2:15.025

22 59 Andres Villalba 2:15.136 0.000 2:15.136

23 31 Justo Mautino 2:17.267 0.000 2:17.267

24 85 Nicolas Perez 2:18.118 0.000 2:18.118

25 32 Marcelo Correa 2:18.170 0.000 2:18.170

26 177 Richard Ferrari 0.000 0.000 0.000

27 34 Erardo Smith 0.000 0.000 0.000

28 336 Cristian Konopaki 0.000 0.000 0.000

29 19 Mauricio Cabaleiro 0.000 0.000 0.000

Fusion tanda clasificatoria tc 4000 Misionero

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 10 Marcelo Kuchaski 1:51.896 0.000 1:51.896

2 1 Julio Benitez 1:51.973 1:51.973 0.000

3 24 Nazareno Da Cruz 1:52.069 1:52.069 0.000

4 7 Cristian Grygorszyn 1:52.272 1:52.272 0.000

5 2 Carlos Cabral 1:52.587 1:52.587 0.000

6 5 Lucas Torres 1:52.661 1:52.661 0.000

7 4 Ariel Seidel 1:52.933 1:52.933 0.000

8 3 Javier Kupski 1:53.104 0.000 1:53.104

9 199 Hector Finke 1:53.245 1:53.245 0.000

10 73 Fernando Fa 1:53.391 0.000 1:53.391

11 25 Adrian Tarnoski 1:53.895 0.000 1:53.895

12 122 Juan Pedro Garcia 1:54.282 1:54.282 0.000

13 32 Roberto Bose 1:54.363 0.000 1:54.363

14 8 Jorge Baez 1:54.779 1:54.779 0.000

15 33 Javier Soczyuk 1:58.681 0.000 1:58.681

16 88 Adan Muñoz 2:00.636 0.000 2:00.636

CLasificacion TCM a 10 min

Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 June 2023 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

3.4800 km3 (02:04.399)100.708 km/hBruno Madelaire

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Bruno Madelaire 0.000 3 2:04.399 3 100.708 km/h

2 43 Mariano Tajada 0.486 4 2:04.885 4 100.316 km/h

3 44 Agustina Tajada 1.325 4 2:05.724 4 99.647 km/h

4 4 Juan Ramon Dos Santos 1.890 4 2:06.289 3 99.201 km/h

5 199 Dario Bogado 2.960 4 2:07.359 1 98.368 km/h

6 60 Mariano Socziuk 4.430 3 2:08.829 1 97.245 km/h

7 2 Ruben Ratoski 4.648 3 2:09.047 3 97.081 km/h

8 40 Jose Maria Warnes 7.305 4 2:11.704 3 95.122 km/h

9 97 Sebastian Maurer 9.973 4 2:14.372 2 93.234 km/h

10 122 Nicolas Pismeny 10.667 3 2:15.066 3 92.755 km/h

11 84 Marcelo Wdoviak 0.000 – 0.000 – 0 km/h

HORARIOS

#MisioneroDePista 2023 3ra fecha -Posadas.

Domingo 4 de junio

Series Clasificatorias (15 MÀX)

8:30 Serie TCM 5 Vueltas

8:55 1ra Serie TC4000 Misionero 5 VUELTAS

9:20 2da Serie TC4000 Misionero 5 VUELTAS

9:45 1ra Serie Copa Fiat 1.4 5 VUELTAS

10:10 2da Serie Copa Fiat 1.4 5 VUELTAS

10:25 1ra Serie TP Clase 3 5 VUELTAS

10:50 2da Serie TP Clase 3 5 VUELTAS

11:15 1ra Serie TP Clase 1 5 VUELTAS

11:40 2da Serie TP Clase 1 5 VUELTAS

12:05 3ra Serie TP Clase 1 5 VUELTAS

CARRERAS FINALES (máx 25 minutos)

13:00 TCM 10 VUELTAS

13:35 TC 4000 Misionero 12 VUELTAS

14:10 Copa Fiat 1.4 12 VUELTAS

14:40 TP Clase 3 12 VUELTAS

15: TP Clase 1 12 VUELTAS

-16:00 PODIO-ENTREGA DE PREMIOS-

DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE SENSORES AL TERMINO DE CADA CATEGORÍA.

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba.

*Los horarios de series y finales tentativos, puede ser o ajustando teniendo la televisación en vivo.

Galeria de fotos:

#Automovilismo: el Bustos Team con una baja para correr la 4ta fecha del TN en Concordiahttps://t.co/i0x6FK1rVR — misionesonline.net (@misionesonline) May 5, 2023

LEE TAMBIÉN