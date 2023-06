Colecta de Independiente: Maratea admitió que cobra u$s30.000 mensuales

El influencer está envuelto en una polémica en el marco de la colecta por el club de Avellaneda, después de que la IGJ señaló irregularidades en la conformación del fideicomiso.

Colecta de Independiente: Maratea reconoció que cobra u$s30.000

El influencer reconoció y confirmó el monto percibido, aunque señaló que se trata de una parte del 5% del total estipulado y comunicado anteriormente: «Según el fideicomiso, el 19 de cada mes deberían cobrar los que están trabajando en él. Yo soy uno de ellos. Ese plan de pagos de 30.000 dólares, que es para pagar el cinco por ciento, es una vez por mes. Yo debería haber cobrado y pedí no hacerlo porque no cubrimos aún la plata del América. Y me dijeron que si no quería hacerlo, había que cambiarlo. En la adenda agregamos también que no era obligatorio cobrar cada 19 del mes”.