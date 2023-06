Pablo Aimar dio una contundente respuesta a su vinculación con el chat viral de “Buenas ¿Una poesía?”

Pablo Aimar, reconocido exfutbolista y actualmente parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina, ha sido protagonista de numerosas noticias a lo largo de su carrera. Ya sea por su destacado pasado como jugador o por las valiosas lecciones que brinda desde el banquillo de suplentes, acompañando a Lionel Scaloni en la Selección Mayor y formando a los jóvenes talentos del fútbol argentino.

Sin embargo, en las últimas horas, su nombre se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a una asociación insólita que surgió a partir de un posteo viral de una usuaria de Twitter.

Todo comenzó cuando la usuaria @muyagustina compartió un chat de WhatsApp con su ex pareja, en el cual explicaba extensamente las razones por las que había decidido poner fin a su relación. La respuesta de su interlocutor, aparentemente sin haber leído el texto detallado, fue simplemente: «Buenas, ¿una poesía?«. Esta cita fue acompañada por una captura de pantalla que rápidamente se hizo viral y generó una ola de memes y comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Horas después, otro posteo de la misma usuaria, datado en 2018, apareció en escena. Esta vez se trataba de una foto en la que se encontraba junto a Pablo Aimar, acompañada de un mensaje en el que expresaba su cariño hacia el exfutbolista. Esto llevó a muchos internautas a asociar el famoso chat de «buenas, ¿una poesía?» con Aimar, un hombre de perfil bajo y con una familia constituida.

La repercusión en las redes sociales fue tal que la usuaria en cuestión fue invitada a un programa de streaming en el canal Blender, donde no negó rotundamente que se tratara de Aimar. Además, en Twitter, ella misma jugueteó con los memes que surgieron debido a esta asociación, generando así un daño potencial a la imagen del entrenador. Ante esta situación, el exfutbolista decidió hacer una aclaración en su cuenta de Instagram, mostrando objetos relacionados con su trabajo y dejando en claro que no tenía ninguna relación con la persona ni con los hechos que se le asociaban. Aimar enfatizó que siempre ha sido reconocido por su trabajo y que no todo vale en la difusión de información.

Consultada por Infobae, la usuaria @muyagustina puso fin al tema y confirmó que Aimar no fue el destinatario de su mensaje de WhatsApp ni el autor de la respuesta de «buenas, ¿una poesía?». Explicó que tenía muchos amigos en común con el exfutbolista y que la foto junto a él fue tomada durante una serie de cortometrajes en los que participaba Iván Noble, y ella tenía relación con el manager de Noble. Aclaró que la foto databa de 2018 y que había olvidado por completo su existencia. Finalmente, expresó su pesar por la situación y afirmó que Aimar no merecía pasar por este malentendido.