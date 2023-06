Misiones | Se presentó “El Sueño es Salud”, una ley que busca concientizar sobre la importancia del descanso y el buen sueño

Hoy en la Cámara de Representantes se presentó una ley propuesta llamada El Sueño es Salud. El propósito de esta ley es concientizar a la sociedad misionera sobre la importancia de tener un buen sueño. Actualmente, el sistema sanitario no está preparado para abordar este tema de manera adecuada. Es necesario poder reverlo y que se comience a trabajar para una atención sobre esta situación.

Jorge Franco – Christian Bortoluzzi – República

Hoy en la Cámara de Representantes se presentará una ley propuesta llamada El Sueño es Salud. ¿Cuál es el propósito de esta ley?

Jorge Franco: El propósito de esta ley es concientizar a la sociedad misionera sobre la importancia de tener un buen sueño. Actualmente, no estamos preparados en el sistema sanitario para abordar este tema de manera adecuada. Existe una falta de atención hacia aquellos que duermen bien, mientras que aquellos que sufren de problemas de sueño no reciben la atención necesaria. Esta ley busca motivar a los profesionales de la salud a capacitarse y crear áreas dedicadas al tratamiento de los trastornos del sueño.

¿Cuánto aumentó el número de pacientes con problemas de sueño en los últimos años?

Christian Bortoluzzi: Vi un aumento considerable de pacientes con problemas de sueño después de la pandemia. El insomnio y las dificultades para conciliar o mantener el sueño se agravaron durante este período. Muchas personas que se quedaron en casa comenzaron a experimentar factores disruptivos del sueño, como cambios en sus hábitos y rutinas. Por ejemplo, algunas personas empezaron a dormir siestas más cortas o más largas, lo cual afectó negativamente su calidad de sueño. El insomnio es una patología muy común que afecta a aproximadamente el 15% de la población, pero solamente unos pocos reciben tratamiento médico adecuado.

¿Qué tipo de automedicación se utiliza comúnmente para tratar los problemas de sueño?

C. B: En Argentina, los medicamentos más utilizados sin prescripción médica para tratar el insomnio son el clonazepam y el alprazolam. Las personas que no pueden conciliar el sueño o no tienen acceso a un médico especialista a menudo recurren a estos medicamentos, lo cual es peligroso. Estos medicamentos generan dependencia y no son apropiados para tratar el insomnio. Cada paciente necesita un enfoque individualizado para abordar las causas subyacentes de su trastorno del sueño, como los hábitos de higiene del sueño.

¿Cuál es la importancia de mantener una buena higiene del sueño?

C. B: La mala higiene es dormir fuera de horario. La higiene del sueño se refiere a mantener buenos hábitos relacionados con el sueño, como tener horarios regulares de sueño, evitar actividades estimulantes antes de acostarse y crear un ambiente propicio para dormir. Muchos de nosotros acortamos nuestro período de sueño debido a la disponibilidad de luz eléctrica y el uso de pantallas antes de acostarnos. Esto puede tener un impacto negativo en nuestra salud física y mental.

El sueño es crucial para la función inmunológica, la consolidación de la memoria, la producción de hormonas y el procesamiento de información. Debemos priorizar el sueño y mantener una buena higiene del sueño.

¿Cuáles son las principales consecuencias de acortar nuestro período de sueño y cómo afecta a nuestra salud física y mental?

C. B: Hoy con la luz de las pantallas, de televisores, computadoras o teléfonos celulares, acortamos aún más nuestro periodo de sueño. Antes, cuando dormíamos, lo hacíamos 10 o 12 horas, mientras que ahora estamos durmiendo 6 u 8 horas. O sea, quitamos 4 o 5 horas de nuestro sueño. Eso es sumamente nocivo para nuestra salud física y mental.

En el sueño es donde producimos cierta cantidad de hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento de los chicos. Durante el sueño es donde procesamos la información y adquirimos la nueva información del día. Todo lo que hacemos durante el día, todo lo que estudiamos, todo lo que trabajamos, si no dormimos en un tiempo adecuado, no tenemos un estadio de REM adecuado, esa información se va, se pierde.

¿Cuál es la relación entre la privación crónica del sueño y el riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer?

C. B: El sueño está directamente ligado a enfermedades neurodegenerativas. Durante el sueño sacamos ciertas toxinas del cerebro producto de la degradación de las proteínas que se van acumulando durante el día. Sobre todo una proteína que es la beta-aminoide, cuya acumulación en plata es un signo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tener un sueño, una privación de sueño crónica por muchos años, lleva a una cierta tendencia a una enfermedad neurodegenerativa.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes en el consultorio?

C. B: En los pacientes adultos mayores, en los ancianos, es mucho más frecuente que tengan el insomnio que se llama de mantenimiento, es decir, que no pueden mantener un sueño seguido. La queja principal es que cuando se acuestan a las 12 de la noche, a las una o dos de la mañana están completamente despiertos y muy alertas. Eso pasa porque es su ritmo biológico habitual, su ritmo fisiológico. No es una patología. El anciano es un dormidor corto porque tiene menos melatonina, necesita menos trabajo para integrar la memoria.

Ahora, en los adultos jóvenes como nosotros, primordialmente es el sueño de conciliación, que es la dificultad para conciliar el sueño en condiciones normales. Y eso se da principalmente por muchos motivos, como te decía, la falta de higiene, el tema de los horarios laborales, que generalmente terminan por la noche. El tema es las actividades sociales, deportivas, familiares principalmente ocurren a la noche. Entonces, todo eso son factores disruptores del sueño.

¿Cómo afecta el descanso al aprendizaje de los chicos que van al colegio?

C.B: El sueño está directamente relacionado con la memoria. En los chicos jóvenes, los chicos en etapas de edades escolares, necesitan dormir entre 8 y 10 horas. Por ejemplo, un chico entró al colegio, pero se pasó toda la noche despierto en la computadora y así perdió un día escolar porque no va a integrar nada de la información que recibió, que fue y que adaptó en el colegio.

¿Correrías o aceptarías discutir el horario de ingreso a la escuela?

C.B: Claro. Hay que discutirlo. Nosotros estamos llevando a nuestros chicos en horario nocturno. Uno lleva al jardín maternal a las seis y media, siete de la mañana y en el invierno es completamente de noche. Y eso hay que modificarlo porque es inseguro.

¿El misionero duerme mucha siesta?

C.B: El misionero tiene un horario especial. Es necesaria una siesta corta, de 30 o 40 minutos. Esa siesta va a ser mucho más reparadora que una de dos o tres horas porque en esa siesta corta no vas a entrar en el período del sueño profundo y que, por ejemplo, si dormís dos o tres horas, seguramente te vas a levantar más cansado. Aparte, no vas a tener el impacto que va a tener el insomnio en la noche si te despertás después de tres horas de sueño.

