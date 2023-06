Disney eliminará cientos de series y películas de Disney+ y Star+: mirá cuáles son

Disney está comenzando a retirar contenido de sus plataformas de streaming, con docenas de series y especiales programados para abandonar Disney+ y Hulu el 26 de mayo, según ha informado Deadline.

Los títulos que se eliminarán de los servicios de streaming de Disney a nivel mundial incluyen Willow, Big Shot, Turner & Hooch, The Mighty Ducks: Game Changers, Just Beyond, Diary of a Future President, The Mysterious Benedict Society y The World According to Jeff Goldblum de Disney+, y Y: The Last Man, Dollface, The Hot Zone, Maggie, Pistol y Little Demon de Hulu, un servicio de streaming de Estados Unidos cuyo contenido en Latinoamérica es distribuido a través de Star+ y Lionsgate+.

La lista está compuesta principalmente por series de corta duración, especiales y películas directas a streaming.

Este movimiento, que conlleva un cargo por deterioro del contenido de entre $1.500 y $1.800 millones, fue anunciado durante la reciente conferencia de ganancias de Disney el 10 de mayo.

«Estamos revisando el contenido en nuestros servicios directos al consumidor para alinearlo con los cambios estratégicos en nuestro enfoque de curación de contenido», dijo la directora financiera Christine McCarthy. En ese momento, no se proporcionaron detalles sobre el contenido que se eliminaría.

Disney es la última compañía de medios en purgar contenido de sus plataformas de streaming como medida de reducción de costos, ya que la industria está reconsiderando los costos y la estrategia en ese ámbito con un renovado enfoque en la rentabilidad. Warner Bros. Discovery eliminó una serie de series de HBO Max, mientras que AMC y Showtime también están reduciendo su oferta de manera similar.

La lista de las series y películas que ya no estarán disponibles en Disney+ y Star+

Big Shot [Disney+]

Turner & Hooch [Disney+]

The Mysterious Benedict Society [Disney+]

The Mighty Ducks: Game Changers [Disney+]

Willow [Disney+]

The Making Of Willow [Disney+]

Diary of a Future President [Disney+]

Just Beyond [Disney+]

The World According to Jeff Goldblum [Disney+]

Marvel’s Project Hero [Disney+]

The Right Stuff [Disney+]

The Real Right Stuff [Disney+]

Cheaper by the Dozen remake [Disney+]

The One and Only Ivan [Disney+]

Stargirl [Disney+]

Hollywood Stargirl [Disney+]

Flora & Ulysses [Disney+]

Artemis Fowl [Disney+]

The Princess [Disney+]

Encore! [Disney+]

Black Beauty [Disney+]

Clouds [Disney+]

America the Beautiful [Disney+]

Better Nate Than Ever [Disney+]

Weird But True! [Disney+]

Timmy Failure [Disney+]

Be Our Chef [Disney+]

Magic Camp [Disney+]

Earth to Ned [Disney+]

Foodtastic [Disney+]

Stuntman [Disney+]

Disney Fairy Tale Weddings [Disney+]

Wolfgang [Disney+]

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer [Disney+]

The Big Fib [Disney+]

Rogue Trip [Disney+]

More Than Robots [Disney+]

Shop Class [Disney+]

Pick the Litter [Disney+]

Own the Room [Disney+]

Among the Stars [Disney+]

Family Reboot [Disney+]

Gina Yei [Disney+]

Club Mickey Mouse (Malaysia) [Disney+]

Harmonious Live! [Disney+]

Pentatonix: Around the World for the Holidays [Disney+]

Y: The Last Man [FX/Hulu]

Pistol [FX/Hulu]

Little Demon [FX/Hulu]

Maggie [Hulu]

Dollface [Hulu]

The Hot Zone [Nat Geo/Hulu]

The Premise [Hulu]

Love in the Time of Corona [Hulu]

Everything’s Trash [Hulu]

Best in Snow [Hulu]

Best in Dough [Hulu]

Darby and the Dead [Hulu]

The Quest [Hulu]

Rosaline [Hulu]

Chefs vs. Wild [Hulu]

Fearless: The Inside Story of the AFLW [Hulu]

Life Below Zero: Next Generation [Nat Geo/Hulu]

National Geographic Investigates: LSD and Psychedelics [Nat Geo/Hulu]

9/11: One Day in America [Nat Geo/Hulu]

The Armstrong Tapes [Nat Geo/Hulu]

Buried Secrets of WWII [Nat Geo/Hulu]

Bin Laden’s Hard Drive [Nat Geo/Hulu]

Croc That Ate Jaws [Nat Geo/Hulu]

Trafficked with Mariana van Zeller [Nat Geo/Hulu]

Drug Lords: The Next Generation [Nat Geo/Hulu]

Extreme Rescues [Nat Geo/Hulu]

Most Wanted Sharks [Nat Geo/Hulu]

Locked Up Abroad [Nat Geo/Hulu]

North Korea: Inside the Mind of a Dictator [Nat Geo/Hulu]

To Catch A Smuggler Rome [Nat Geo/Hulu]

Ultimate Survival WWII [Nat Geo/Hulu]