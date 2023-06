Nelson Dalcolmo, representante de la zona productora de yerba mate de Corrientes, comentó que la cosecha está en pleno desarrollo, aunque aún no en grandes cantidades debido a la espera del pago de la cosecha 120. Además, los desafíos del cambio climático en la zona causaron retrasos en el inicio de la temporada de cosecha.

FM Express – Nelson Dalcolmo

¿Cómo se está dando la cosecha y los precios?

Nelson Dalcolmo: Actualmente estamos en plena cosecha. No se está levantando en gran cantidad porque los productores están esperando el 120 que se gira a partir de julio. Sin embargo, también debemos mencionar que algunas empresas ya están pagando el 120.

Al respecto de la cosecha, tuvimos algunos retrasos en la zona sur de Misiones y en el norte de Corrientes, la zona productora, por las inclemencias del tiempo. Pero creo que ahora las condiciones están dadas. También debemos agradecer que llovió lo suficiente. Estas son las condiciones actuales. La zona central y norte tienen una mayor cantidad de cosecha.

¿Cómo está la plantación de yerba?

ND: Tengo que decirte que, según lo que escuchamos de los productores y algunas empresas medianamente grandes, la disminución de la cosecha no es inferior al 30%.

¿En qué lugar?

ND: En toda la zona productora. Pero también hay casos positivos, debemos ser agradecidos con la naturaleza por lo que nos brinda. Sin embargo, existe una realidad que se refleja en la cantidad de kilos recolectados.

En cuanto al control, ¿Cómo se está manejando la situación?

ND: Eso se refleja en los medios. Cuando no hay denuncias de robo y todo lo que estuvo ocurriendo en los últimos años, significa que los controles fueron efectivos. Los controles siguen llevándose a cabo y se nota en la forma en que los productores dejaron de visitar los cultivos de sus vecinos.

Como representante de la provincia de Corrientes, ¿Qué harán ustedes ante esta adenda que se hizo dejando fuera al sector al que usted representa y a otros seis grupos de la provincia de Misiones?

ND: Mira, en principio, nosotros no estábamos de acuerdo con ese proyecto de adenda y lo hemos manifestado. No se tuvieron en cuenta los cambios que querían hacer los representantes de las organizaciones a las que pertenecemos. Se convocó a todos los firmantes para abordar este asunto y, cuando se firmó la adenda, hicimos un reclamo debido a que nos excluyeron de la carátula del documento que se firmó y que involucra a las organizaciones a las que pertenecemos.

Nos comunicamos con las autoridades nacionales a través de un correo electrónico y estamos a la espera de ver qué medidas tomaremos, ya que consideramos que las asociaciones que firmaron la adenda no nos representan adecuadamente. De las 14 asociaciones, solo 6 firmaron, por lo que hemos denunciado una anomalía en esta adenda.

La adenda es una adición a un convenio, en un contrato no se puede agregar sin el permiso de todas las partes, ¿es así?

ND: Sí, eso significa que lo que hicieron es un nuevo convenio, no una adenda, porque cambian los actores involucrados. En este caso, el centralismo porteño está poniendo la mano en el bolsillo del productor y también cambiando las responsabilidades que le corresponden al productor.

Le están cargando al productor responsabilidades que actualmente no tiene, le están asignando actividades y responsabilidades al instituto, las cuales no nos corresponden por ley. Por ejemplo, se nos está exigiendo actuar como agentes de fiscalización, pero eso no es nuestra atribución porque no somos la policía, ni el Ministerio de Trabajo ni los remates. No tenemos el poder de la policía ni podemos ejercerlo.

¿Cuál es la razón detrás de que el productor deba pagar?

ND: No es una cuestión de repartición tan difícil, sino de la forma en que se hace. Firmamos un convenio de corresponsabilidad y participamos en talleres durante tres o cuatro años. Después de muchas discusiones, llegamos a un acuerdo de que la actualización de la tarifa sustitutiva, por ejemplo, se realizaría una vez al año o cuando se actualizará el precio de la materia prima, es decir, semestralmente.

Sin embargo, con esta adenda, aquellos que la firmaron y, si se homologa y se pone en vigencia, podrán hacerlo cuando les plazca y por el monto que deseen, tal como lo vienen haciendo y nosotros denunciamos al Ministerio del Trabajo y otros. Por lo tanto, los productores deben estar al tanto de lo que está sucediendo.

