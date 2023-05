Game Jam | El asesor de Sirius Sofware, Cahalil Stessens, resaltó que el Polo Tic está muy bien posicionado en el desarrollo de videojuegos a nivel país

En la mañana de este miércoles 31 de mayo, inició la Polo Session 2 del Polo Tic Misiones en el Parque del Conocimiento de la capital misionera. El evento contó con la presencia de referentes nacionales en el campo del desarrollo de videojuegos. Además, se llevará adelante la Game Jam con más de 200 inscriptos que tienen el desafío de desarrollar un videojuego en 5 días.

Inició la Game Jam, un evento que desafía a más de 200 participantes a desarrollar su propio videojuego. En esta primera edición, disertó Cahalil Stessens, asesor de Sirius Sofware, una reconocida empresa en el ámbito de la realidad virtual. Stessens, quien se especializa en la aplicación de esta tecnología en el mundo empresarial, compartió su visión sobre cómo la realidad virtual está siendo utilizada en la actualidad por las empresas, los beneficios que trae consigo y los inicios de este movimiento.

Durante la charla, Stessens expresó su interés en desmitificar la noción de que los videojuegos son meramente una forma de entretenimiento. Su objetivo es demostrar que esta tecnología puede tener aplicaciones en ámbitos considerados más serios, permitiendo que el conocimiento adquirido en el desarrollo de videojuegos se pueda trasladar a empresas y otras áreas educativas.

“Mi idea con esta charla es mostrar cómo funciona este mundo y cómo se aplica en las empresas, destacando los beneficios que está aportando. También es una oportunidad para que todos conozcan más sobre esta tecnología”, afirmó Stessens durante la entrevista.

Habiendo llegado desde la provincia de Buenos Aires, Stessens compartió sus impresiones sobre el desarrollo de videojuegos en la provincia de Misiones, destacando la sorpresa que le causó la vitalidad y entusiasmo de la comunidad local. “Desde muy joven, me atrajo el mundo de los videojuegos y el desarrollo, y siempre sentí que en Argentina no había muchos espacios para desarrollarse. Sin embargo, al llegar a Misiones y presenciar toda esta actividad y la pasión que la gente le pone, realmente me sorprendió y me alegró”, comentó Stessens.

Cahalil Stessens estudió Ingeniería Informática y, mientras cursaba su carrera, comenzó a explorar el desarrollo en Unity por su cuenta. A través de un laboratorio universitario, adquirió conocimientos sobre realidad virtual. Con el tiempo, sintió que el laboratorio ya no era suficiente y, por casualidades de la vida, tuvo la oportunidad de unirse a Sirius, donde colabora desde hace más de un año en el desarrollo de videojuegos y realidad virtual.

En un principio, decidió estudiar Ingeniería Informática porque parecía el camino más accesible para ingresar al mundo de los videojuegos. A medida que se sumergía en el desarrollo de videojuegos y en la tecnología de la realidad virtual, se dio cuenta de que era exactamente lo que quería hacer y que podría combinar ambos aspectos en su carrera.