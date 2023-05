Chaco | Para darle un crédito le piden la presión arterial y una radiografía de tórax

Es dueño de una pyme metalúrgica, con varios empleados. Salió en búsqueda de un crédito, pero en un banco la tasa de interés anual es de 62 por ciento y en otra entidad crediticia le pidieron desde radiografía de tórax hasta un registro de dos años de su presión arterial.

Sus trabajos tanto de máquinas perforadoras como de implementos agrícolas son muy solicitados en países vecinos, como Bolivia, Paraguay y ahora Uruguay. En tanto, la demanda de sus herramientas y máquinas es grande también en provincias vecinas y tiene varios compromisos para cumplir.

En medio de ello, se le rompió un torno CNC, diseñado para la fabricación de piezas mecanizadas de manera automática. Este torno es una especie de herramienta o máquina que es controlada a partir de un software que permite la automatización del proceso de torneado desde una computadora. Es vital para continuar trabajando, pero está parado hace un tiempo; por eso, el empresario Ramón Fernández, de Presidencia de la Plaza, gestiona un crédito para la compra de uno nuevo.

Reponerlo implica una inversión que el empresario no está en condiciones de hacerlo, salvo que sea asistido por un crédito a tasas razonables, cosa que en los bancos es imposible encontrar por el momento.

“Ando mendigando”

Ramón Fernández contó que “vengo mendigando por un crédito de 25 millones de pesos porque hace más de dos meses que se me rompió el torno CNC que yo tengo y con muchísimo trabajo en cola, perdí una licitación por no tener el torno, el Banco Nación me aprobó el proyecto. Me aprobó un crédito a sola firma, pero con 62% de intereses, entonces opté por no tomarlo”, comentó. En ese peregrinar, se encontró que La Fiduciaria del Norte “en papeles ofrece una muy buena alternativa y realmente es muy bueno porque tiene una línea de crédito de 16%.

Obviamente que fui por Fiduciaria, aún con el hecho de que el Banco Nación me aprobó a los quince días de haberlo pedido”.

Así, comenzó un recorrido al que llamó “el camino de la burocracia, de la máquina de impedir”, dijo, alegando que “todos los días me piden un papelito, una nueva firma, un relleno aquí, otro relleno allá”.

Control de salud

“Tuve que hacerme una radiografía de tórax por pedido de la aseguradora de Fiduciaria. Y hay cosas más absurdas como que tengo que llevar una medición de presión de no sé cuánto tiempo a la fecha, certificada por un médico, un electrocardiograma, y encima de todo esto, transcurre el tiempo y el torno ya casi está pisando los 30 millones de pesos”, indicó.

“No les estoy pidiendo un subsidio, les estoy pidiendo un crédito. Soy sujeto de crédito, el Banco Nación así me lo ha informado y a sola firma. Me había quedado tranquilo porque me llamaron y me dijeron que el ministro Sebastián Lifton aprobó la toma de este crédito en Fiduciaria del Norte, pero resulta que ahora tengo que volver a hacerme control de presión arterial; y no sé qué otras cosas más me volverán a pedir”, resumió Fernández.

“Plata para la política hay, y sin requisitos”

“¿Qué hubiera pasado si en vez de pedir un crédito para laburar, para seguir manteniendo abierta la industria, me hubiera postulado para algún cargo y pido 30 millones? Seguro que me los dan, aunque esa plata sea para tirarla en recitales, en premios, en bolsas de mercaderías.

La verdad es que no entiendo ni quiero entender que las cosas funcionen así en un país donde la gente no tiene agua para sus animales y necesita de una máquina para sacar agua subterránea. Es insólito todo esto”, remarcó.

Gran demanda de equipos

Fernández, por otra parte, dice que “nunca tuvimos tanta demanda de equipos estándar y desarrollo de proyectos nuevos. Lo malo es la falta de insumos, la suba indiscriminada de precios de lo que se consigue y el flagelo de no poder realizar operaciones ni entregas personales de equipos a otras provincias. Demasiado protocolo para poder ingresar. Deberían hacer algo con eso. Pero siempre agradecidos a Dios porque el campo es el que extiende la mano al metalúrgico para seguir adelante, a través del pedido de cualquier máquina o herramienta que necesita”, señaló.

(Fuente: Norte)