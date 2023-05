El arquitecto Javier Grandinetti, director de la carrera Licenciatura en Corretaje Inmobiliario de la UGD, analizó las estadísticas que dio a conocer recientemente el INDEC, y que indican que, en Posadas, más del 40% de las viviendas están habitadas por personas que no son propietarias. “Hay una sobredemanda de alquileres” indicó el especialista.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer un documento titulado “Indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas”, el cual ofrece un conjunto de datos que se desprenden del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.

Se trata de un informe que abarca a todas las capitales provinciales del país, y que, en el caso de la ciudad de Posadas, determina que un 61% de los hogares está habitada por los propietarios de las casas o viviendas, mientras que el 21% es habitada por personas que alquilan la vivienda, y el 18% los residentes ni alquilan ni son propietarios. En resumen, esto significa que, en la capital misionera, en cuatro de cada diez hogares habitan personas que no son propietarias de la vivienda.

La estadística viene a confirmar el contexto de enorme complejidad para el acceso a la vivienda y a reforzar el debate en torno a las políticas públicas referidas a la regulación del mercado inmobiliario.

El arquitecto Javier Grandinetti, director de la carrera Licenciatura en Corretaje Inmobiliario que se dicta en la Universidad Gastón Dachary (UGD) y especialista en negocios inmobiliarios, entiende que “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, y por lo tanto el Estado tiene que dar respuesta a esto. El Estado ha estado bastante separado de esta solución”.

Alternativas

A la hora de pensar alternativas para la intervención estatal en la búsqueda de soluciones al problema del acceso a la vivienda, Grandinetti señala que una de estas respuestas podría ser los planes de vivienda con aportes directos. “Esos planes de construcción para aquellos sectores de la sociedad de menores recursos, si bien han continuado, pero no han continuado en el ritmo que es necesario por el crecimiento de la población. Y no hablo de esta última etapa, sino que esto viene desde hace más de 40 o 50 años” advierte el especialista.

Una segunda solución, indica Grandinetti, pasa por “activar alternativas financieras para los sectores medios, de ingresos medios, que ahí es donde vos tenés hoy el mayor problema, porque hace muchos años, ya desde el quiebre de la crisis del 2001, que no tenemos un aporte de financiamiento para la adquisición de vivienda por los usuarios finales, acorde al crecimiento de la demanda. El único que tuvimos un cierto aporte fue con los primeros Procrear, que también era una solución habitacional por lote, que tuvieron muy buen impacto, sobre todo al principio, pero fue acostado en el tiempo”.

Grandinetti observa que “ al no haber participación real del Estado en los dos principales vertientes de la solución habitacional, que son la construcción de vivienda o el aporte de líneas financieras, en los últimos, en un caso en los últimos 40, 50 años y en otros últimos 20 años, 22 años, es que aparece un paliativo que siempre estuvo, que es una parte de la sociedad que tiene algunos excedentes, aporta inmuebles para ser usados por la otra parte de la sociedad que requiere esos inmuebles, tiene esa necesidad de usar esos inmuebles a partir del mercado de los alquileres.

O sea, ya no es una solución en mano del Estado, sino que como que una parte de la sociedad da una solución temporal a otra parte de la sociedad que lo requiere. Esto es el mercado de los alquileres”.

Al analizar las causas de las estadísticas difundidas recientemente por el INDEC en cuanto a las condiciones habitacionales de las viviendas ocupadas, Grandinetti percibe que “cuando el mercado de los alquileres iba generando cada vez más oferta y se mantenía en línea con las necesidades de la gente, el mercado estaba en mediano equilibrio. Cuando la demanda de la gente creció más que la nueva oferta o la oferta se retrajo, apareció el conflicto de los alquileres que tenemos hoy”.

Sobre esta situación, añade que “esta noticia de que hay mucha gente que no es propietaria, que no puede ser propietaria, es la demostración de que hay una sobredemanda sobre el mercado locativo. El problema no es el precio del mercado locativo, el problema es la sobredemanda que estás teniendo y los otros precios de la economía, que de alguna manera tenemos que atender.

O bajando la demanda a partir de créditos hipotecarios, o sea, con la función del Estado más presente, con crédito hipotecario, con producción de nuevas viviendas, o aumentando la oferta, dando incentivos a la construcción de viviendas destinadas al alquiler para que de alguna manera paliar esta necesidad que tiene la población de acceso a la vivienda”.

Mercado de alquileres: desafíos

Todas estas cuestiones vinculadas a las dificultades de acceso a la vivienda y la volatilidad del mercado de alquileres, plantean nuevos desafíos para los actores que se desempeñan en la órbita de los negocios inmobiliarios.

