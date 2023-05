El intendente de la ciudad, Leonardo Lalo Stelatto, participó de la entrega de los primeros cuatro vehículos del programa Ahora Taxi. Habló del éxito del último fin de semana largo y los números que dejó en la economía posadeña y también se refirió a la situación que se vive en la Bahía El Brete tras el derrame de líquidos cloacales.

El programa Ahora Taxi tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de transporte para todos los usuarios de taxis en Posadas, fomentando una experiencia más segura, eficiente y cómoda.

Durante la entrega de los vehículos, Stelatto destacó la importancia de este programa y su impacto en la comunidad. Explicó que el evento estaba programado antes de las elecciones, pero se trasladó para respetar el período electoral. El intendente expresó su satisfacción y destacó el gran interés que ha despertado el programa entre los taxistas de la ciudad.

«Tenemos una gran cantidad de solicitudes para acceder al programa Ahora Taxi. Actualmente, hay alrededor de 700 licencias en emisión y todavía hay algunas por otorgar. La asignación de licencias se realiza en función del cumplimiento de la normativa vigente», explicó el Intendente.

Al ser consultado sobre las aplicaciones de transporte que compiten con los remises y taxis, el intendente Stelatto enfatizó que las aplicaciones que no cumplen con la normativa municipal son consideradas irregulares e ilegales. La Municipalidad continuará combatiendo estas prácticas de manera constante.

Exitoso fin de semana largo en Posadas con aumento del pernote

Además del programa Ahora Taxi, el intendente Stelatto también abordó el éxito turístico que experimentó la ciudad durante el último fin de semana y los preparativos para futuros eventos. Destacó que el turismo sigue creciendo en la región, con un aumento en la duración de las estadías y un mayor número de visitantes que eligen Posadas como destino.

«Durante este fin de semana, alcanzamos una estadía promedio de 2,8 pernoctaciones por persona, lo cual es un indicador positivo para la economía local. Esto brinda oportunidades tanto para los comercios de alojamiento y gastronomía como para el sector comercial en general», afirmó el intendente.

Respecto al próximo fin de semana largo que se viene, que coincide también con el desarrollo de la competencia automovilismo, Turismo Nacional, Stelatto mencionó los planes de habilitar alojamiento alternativo para satisfacer la demanda generada por este sector. En colaboración con la Dirección de Turismo y el Ministerio de Turismo, se están adecuando lugares para alojar a los visitantes de manera regulada, garantizando un servicio de calidad y cuidando a quienes eligen la ciudad como destino.

La Bahía El Brete no está habilitada para el ingreso de bañistas ni para las actividades náuticas

En cuanto a la calidad del agua en la Bahía El Brete que experimentó hace un par de semanas un derrame de líquidos cloacales, el intendente aclaró que la Municipalidad actuó de oficio y que realizó controles desde el principio, pese a no haber recibido ninguna información oficial sobre el incidente como tampoco de las reparaciones. A pesar de ello, se tomaron medidas preventivas y se notificó a los clubes náuticos sobre la calidad del agua, aconsejando no practicar deportes acuáticos en áreas donde no se garantiza su adecuación.

«La Municipalidad ha alertado a cada club sobre la situación y ha realizado controles del agua de forma permanente. Cada club es responsable de permitir o no la práctica deportiva en áreas donde no se ha confirmado oficialmente la finalización de las reparaciones», concluyó el intendente Stelatto.