Primer día del equipo económico en China: inversiones, gasoducto y posibles anuncios

El primer día de la gira del ministro de Economía Sergio Massa por Shanghai, finalizó con saldo positivo: “Es importante acordar una mirada estratégica para el desarrollo. No importa quién gobierne Argentina, hay que buscar proyectos de Estado”, concluyó el funcionario tras su jornada inicial de negocios, enfocada en inversiones energéticas y de infraestructura. Además, desde la comitiva adelantaron que el jueves podría ser día de anuncios en materia económica.

Del otro lado de la mesa, la delegación se encontró con tres empresas chinas: Gezhouba Group, State Grid y Power China. Esta última se mostró particularmente interesada en la exportación de energía nacional. Según cuentan primeras fuentes que participaron de los distintos encuentros, la entidad liderada por Ding Yanzhang anticipó que evalúa instalar “un gasoducto dedicado y una planta de GNL” a nivel local. Para profundizar más sobre la idea, el vicepresidente de PowerChina emprendió viaje hacía Argentina, al mismo tiempo en que se concretaban las reuniones. “China es importador de GNL, por eso ven en nuestro suelo la oportunidad de generar un gasoducto propio”, celebran en Economía, aunque agregan que aún no hay detalles formales sobre la iniciativa.

Mientras tanto, la ambición por la finalización del Gasoducto Néstor Kirchner continúa vigente. La misma entidad asiática presentó una oferta de financiamiento para el segundo tramo de la obra por alrededor de u$s1900 millones. Sin embargo, el Gobierno mostró reservas sobre la propuesta: “Nos interesa, pero los tiempos chinos son más extensos que los propuestos”. La licitación debería encararse a finales de julio, a la espera de otros mercados. La construcción de la segunda y última parte de 562 kilómetros, tardaría diez meses e incorporaría plantas compresoras y ductos aledaños. El gasoducto finalizado más la reversión del Gasoducto Norte, que supliría la importación de gas boliviano, ahorraría más de u$s8700 millones en gastos por energía. “El Gasoducto claramente va a cambiar la Argentina”, aseguró una primerísima fuente del sector energético.

A su vez, del mitin con el trío empresarial sobresalió otra luz verde: la aceptación de financiamiento en obras estratégicas. Funcionarios argentinos en China aseguran que para el 15 de julio ingresarán u$s924 millones a las arcas del BCRA. Esto es porque representantes de Gezhouba Group prevén completar el segundo tramo del Proyecto Represas del Río Santa Cruz, otorgando u$s524 millones para completar un total de USD 1000 millones, comprometido para julio de este año.

Además, avanzaron con la ampliación de la planta depuradora de La Ferrere, por u$s70 millones. La misma intención tienen con la planta de tratamiento cloacal, ubicada en el partido bonaerense El Jagüel, pero sin financiamiento definido. Por último, junto a State Grid acordaron motorizar el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que desarrollará las líneas de alta tensión en 24 municipios del Conurbano. La inversión asciende a u$s1100 millones, de los cuales u$s330 millones se garantizarán en el corto plazo. “Se trata de proyectos que implican desembolsos relativamente rápidos”, explican cerca de Massa.

La presentación de la comitiva fue incompleta. Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, se ausentó porque mantuvo su propia agenda bilateral, dedicada a la reapertura del mercado aviar, post influenza aviar, y a la inauguración del mercado de menudencias bovinas y vacunas. “China encabezó el salto tecnológico, pasó de ser fabricante a hacedor. Sin embargo, no tiene soberanía alimentaria, porque solo el 12% de su territorio puede cultivarse, por su condición geográfica”, destacan representantes argentinos en el país. Al mismo tiempo, Diego Giuliano, ministro de Transporte, tampoco estuvo porque presenció la cita de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), perteneciente a la alianza estratégica BRICS. El funcionario buscará llevarse bajo el brazo inversiones dedicadas al transporte ferroviario por más de u$s860 millones.

Pasado el primer día de trabajo, cargado de un vuelo de un día y medio más dos escalas, el miércoles se impondrá la agenda minera. La comitiva participará de reuniones vinculadas a la explotación del mineral estrella, el litio. Según datos oficiales, a nivel interanual su exportación aumentó un 232% en 2022 y las proyecciones de cara a 2030 son auspiciosas. Por eso, Massa y Flavia Royón, la secretaría de Energía, protagonizarán encuentros con Tibet Summit Resources, Ganfeng Lithium o Tsingshan Holding Group, para encarar proyectos como el Salar Arizaro o el Salar de Diablillos, ambos en Salta. “Si la Argentina tiene déficit en la balanza comercial, es porque le falta desarrollo mineral, aunque sea primarizado. Nuestro país tiene el doble de litio que Chile, y ellos tienen superávit. Brasil exporta hierro, y sucede lo mismo”, opinó un alto funcionario de la Embajada de Argentina en China. También se abrirá la primera cámara de comercio argentina en China y sobre la mesa está la invitación de la tecnológica Huawei, aunque al cierre de esta nota no se confirmó la asistencia del Ministro.

La agenda del segundo día en China

Pero la grilla de actividades del segundo día no solo estará atravesada por la economía. El diputado Máximo Kirchner se encontrará con representantes de la asamblea del pueblo de Shanghai. Lo mismo hará en Beijing, pero con figuras a nivel nacional. Como integrante del Congreso y presidente del PJ bonaerense, desde China entienden como un “gesto muy importante” el acercamiento de un político de rango institucional, en vez de un vocero. Además, simbólicamente ven enriquecedor que sea el hijo de aquellos presidentes “que profundizaron la relación con nuestro país, como Nestor Kirchner y Cristina Kirchner”, explican desde aquí. La Asamblea Popular es una institución de máxima importancia en China. A su vez, sobre Massa, destacan la decisión nacional de haber concentrado en un interlocutor la representación de los ministerios económicamente más importantes.

Más tarde, en la segunda etapa del viaje, Massa llevará a cabo la cita acordada para el jueves con Dilma Rouseff, actual titular del NBD. Su misión será acordar con la ex presidenta la posibilidad de que Brasil financie las importaciones de Argentina mediante la garantía del BRICS. Desde la comitiva no creen que reformar el estatuto que actualmente prohíbe la intermediación del banco a países que no forman parte de la alianza sea posible, por eso no se ve representada en esa solicitud del presidente brasilero, Lula Da Silva. Es así que aparece la alternativa: apuestan a que un país integrante del BRICS promocione un proyecto de desarrollo en Argentina. “La idea sería que un integrante haga un aporte de capital y el BRICS vehiculice ese instrumento, a partir del desarrollo jurídico y operativo del organismo a la Argentina”, explicaron entusiasmados. Por la simpatía política y la insistencia de China y Brasil en este sentido, aseguran que el proyecto es viable. Para el cierre de la jornada, tiene pactado un encuentro con Nicolás Aguzín, el argentino presidente de la bolsa de Hong Kong, conocido como “formoseño, ex JP Morgan y peronista.” La posibilidad de compartir anuncios configurados durante el viaje se mencionó, al menos, tres veces por la comitiva.

Sobre el final de la gira, se buscará en Beijing la renovación y ampliación del monto de libre disponibilidad del swap, el intercambio de monedas compartido con el gigante asiático que al activarse se convierte en crédito, pero a una tasa más conveniente que la que propone el FMI, por ejemplo. El objetivo a largo plazo: desplazar al dólar como moneda de cambio hegemónica. En Shanghai, el distrito financiero, funcionarios locales explican a este diario que China no planifica si no es a cincuenta o sesenta años. Habrá que esperar para entender si sus proyecciones estructurales podrán ser compatibles con la política argentina.