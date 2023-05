Potenciar Trabajo: el Gobierno nacional denunció que grupos piqueteros presionan a beneficiarios de planes sociales para que no estudien

El Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Victoria Tolosa Paz, ha denunciado que el Polo Obrero y la Corriente Clasista y Combativa, encabezada por Juan Carlos Alderete, están desalentando a los beneficiarios de planes sociales (programa Potenciar Trabajo) a inscribirse en el programa de terminalidad educativa, que les brinda la opción de completar sus estudios.

Esta denuncia surge a raíz de audios y mensajes proporcionados por los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo al Ministerio, en los cuales se les amenaza con la suspensión de la ayuda estatal si deciden inscribirse en el programa Volvé a Estudiar. Este hecho cobra relevancia en un momento en que estos grupos piqueteros intensifican sus acciones en las calles con cortes y acampes.

Según los mensajes recibidos por el Ministerio a través de diferentes medios electrónicos y telefónicos, así como en diversos grupos de mensajería instantánea de varias organizaciones, los líderes piqueteros del Polo Obrero y la CCC aconsejan a los interesados que no respondan a la oferta de inscripción en el programa educativo o que elijan la opción de no querer estudiar, con el objetivo de evitar cambios en su Unidad de Gestión y «perder» el programa en caso de no aprobar o no asistir a las instituciones educativas. Desde el Ministerio de Desarrollo Social expresaron su preocupación por esta situación.

El cambio de Unidad de Gestión implicaría que las organizaciones piqueteras perderían el control sobre los beneficiarios al dejar de otorgarles planes, lo que aumentaría su poder de coacción para utilizarlos en manifestaciones.

Para el Ministerio, dirigido por Tolosa Paz, esta situación representa una «campaña de desprestigio y desánimo» contra la iniciativa y contra la propia funcionaria, quien ha sido cuestionada por estas organizaciones desde que asumió el cargo. El objetivo del programa es que las personas que no han completado sus estudios primarios o secundarios tengan la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, hasta el momento, casi la mitad de las notificaciones enviadas para confirmar la intención de terminar los estudios no han recibido respuesta.

Las organizaciones sociales argumentan que el Ministerio de Desarrollo Social busca desmantelar la entrega de materiales, en el marco de un supuesto «ajuste» acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, justifican la falta de respuesta a las notificaciones alegando que deben realizarse a través de la aplicación «Mi Argentina» y que muchos no tienen la conectividad necesaria para llevar a cabo el trámite. Sin embargo, no proponen una solución alternativa para realizar el proceso a través de las propias organizaciones.

Desde el Gobierno aclararon que todos los beneficiarios que hayan validado su identidad y elijan estudiar como contraprestación mantendrán su Unidad de Gestión y continuarán recibiendo el Salario Social Complementario. Además, señalaron que aquellos que no deseen continuar con los estudios podrán retomar las tareas socioproductivas y sociocomunitarias que realizaban anteriormente. Con información de La Nación y Ambito.