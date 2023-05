Entró a un supermercado en Posadas, intentó hurtar un fernet, fue visto por las cámaras de seguridad y le quitaron la bebida: habló el repositor que increpó al ladrón

El pasado sábado, se viralizó el video en el que se divisa como un joven intenta hurtar un fernet en un supermercado en Itaembé Guazú. Ante la intención del hombre, los encargados se percataron y logaron sustraerle la botella. Sin embargo, como quedó registrado en el film, el sujeto logra escapar corriendo.

Uno de los trabajadores del local comercial, se refirió a cómo se vivió la situación en primera persona. Luis Olmedo, es repositor del supermercado y fue quien increpó al hombre que intentaba sustraer el bien. “Estaba reponiendo nomás y justo la encargada en frente me avisa que un hombre se estaba guardando algo”, relató Olmedo.

Así también, explicó que en primer momento no tenía conocimiento de lo que tenía escondido. “Lo que yo hago es ir a buscar y sacarle el fernet porque la verdad que yo no sabía que tenía. Me fui y le dije ‘¿qué tenés ahí?’ “, agregó.

Al comprender la intención que tenía el sujeto, la encarga le solicita que no deje escapar al hombre. «Ahí me dice la encargada que no se vaya, que le retenga», recordó Olmedo.

Sin embargo, con una distracción, el presunto ladrón logra escapar de Luis, hacia la calle que cruza frente al local. «Lo corrí hasta la parada, acá al supermercado hay una paradita bien en la esquina y lo paré ahí porque se fue, se perdió directamente», relató Olmedo sobre la persecución del ladrón.

Así también, al tener registrado el rostro de este hombre, le impedirán el paso en próximas ocasiones o retendrán para llamar la policía. «Cuando venga ya sabemos que es el tipo, no va a traer si no le vamos a retener nomás hasta que venga la policía», explicó Olmedo, enfatizando la necesidad de retener al sospechoso hasta la llegada de las autoridades.

