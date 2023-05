Miguelina Martínez, una historia de trabajo, activismo y dedicación: tiene 83 años y fue reconocida como la “Mujer Maravilla” de Posadas

Miguelina Martínez, de 83 años, es aclamada como la “Mujer Maravilla” de Posadas, Misiones, por su inagotable energía y contribución en la comunidad de Candelaria y municipios aledaños. Esta madre, abuela, bisabuela, tatarabuela y modista, es también una apasionada activista local y cofundadora de la comparsa Irupé de San Ignacio.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-29-SantaMariadelasMisiones-Miguelina-Martinez-Mujer-Maravilla-de-Posadas-10.05.mp3

Miguelina Martínez- Santa María de las Misiones

La ciudad de Posadas, Misiones, rinde homenaje a su propia «Mujer Maravilla». Se trata Miguelina Martínez, una mujer que con sus 83 años y una energía inagotable sigue marcando la diferencia tanto en su localidad, Candelaria, como en municipios aledaños. Esta modista, madre de siete hijos y abuela de veinte nietos, quince bisnietos y cinco tataranietos, fue recientemente reconocida por su dedicación a la comunidad en un evento organizado por instructores de fitness de Misiones, a beneficio del Hospital Geriátrico de Miguel Lanús.

Martínez, cuya energía y espíritu incansable cautivaron a la ciudad, no solo es una trabajadora incansable, sino también una apasionada activista y cofundadora de la comparsa Irupé. Al respecto, dijo que «fue una comparsa muy linda, éramos todos familias, así que estuvimos cuatro años participando en San Ignacio. Fui una de las fundadoras de la comparsa», contó orgullosamente la mujer.

«Siempre he trabajado. Todavía hay ganas de trabajar y la costumbre de tantos años de trabajar que no dejé nunca», expresó Martínez, recordando la importancia de su compromiso con los grupos humanos de su entorno. En este sentido, según aseguró, sigue produciendo uniformes para jardines, manteniendo viva su pasión por la costura.

Tal vez te interese leer: El 24 de mayo se realizará una jornada fitness a beneficio del Hospital Geriátrico de Miguel Lanús de Posadas

Asimismo, Martínez se distingue por su dedicación a la política local, habiendo militado durante más de 60 años. Esto la llevó a desempeñar un papel crucial en la resolución de problemas comunitarios, trabajando activamente en el Club de Leones de Candelaria, colaborando con los bomberos, con el hospital o bien presentando notas para informar acerca de irregularidades en el funcionamiento de la Cooperativa de Servicios de Candelaria Limitada (Coscal) que proporciona el servicio de agua.

La recién nombrada Mujer Maravilla, quien también padeció cáncer de mama y se recuperó, recuerda su camino con optimismo y esperanza, haciendo hincapié en «no mezquinar su cuerpo, hay que darle que los médicos decidan y estudien y llegue a tiempo todo», aconsejó.

A pesar de todos sus logros y desafíos, Miguelina Martínez considera que todavía tiene mucho que ofrecer. «Yo hubiera querido hacer mucho más de lo que hice, así que siento a veces que me quedé en algo, que me falta hacer algo, pero ya a esta altura tengo que agradecer a Dios que estoy bien y que puedo hacer lo que me sigue gustando», reflexionó.

Miguelina Martínez es un claro ejemplo de que la edad es solo un número y su espíritu inagotable y dedicación a su comunidad la llevaron a encarnar el título de ‘Mujer Maravilla’. Aunque tuvo que afrontar desafíos, su pasión por su trabajo y la asistencia social siguen siendo fuertes, declaró.

Por todo ello, se convirtió en un verdadero ícono de su comunidad, una «Mujer Maravilla» en todos los sentidos. Y aunque afirma que le hubiera gustado hacer más, a sus 83 años sigue contribuyendo activamente en su ciudad, y no tiene planes de detenerse.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/17XDbo7nD3 — misionesonline.net (@misionesonline) May 17, 2023