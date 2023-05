Tras ocho largos años tras las rejas sin recibir una sentencia, Rolando Lovera recuperó este lunes su libertad. Estuvo detenido sin juicio desde enero de 2015, acusado del presunto homicidio de Selene, la hija de su pareja de entonces, Victoria Aguirre. La niña falleció a causa de un golpe en la cabeza, según el informe del hospital Samic de Oberá.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-29-Rep-Martin-Moreira-Rolando-Lovera-en-Libertad-caso-Selene-Aguirre-17.05.mp3

Martín Moreira- Radio República

La situación legal de Lovera ha sido marcada por una serie de sucesos complejos y desafiantes. Tras dos debates públicos, en los que se suspendió el primero y se anuló la sentencia del segundo, se generaron recursos y apelaciones tanto por parte del abogado de Lovera como del Ministerio Público Fiscal. El Tribunal Penal, apartándose de la acusación del fiscal, concluyó que Lovera era el responsable del asesinato de Selene, mientras que Victoria Aguirre, la madre de la niña, era inocente.

A lo largo de estos ocho años, se presentaron recursos y se realizaron tres procesos de casación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dictado una nueva sentencia definitiva. El abogado defensor de Lovera, Martín Moreira, lamentó la demora en la resolución del caso.

Tal vez te interese leer: Oberá | Excarcelaron a Rolando Lovera, el acusado del homicidio de Selene Aguirre, después de ocho años en prisión

Moreira cuestionó que una persona pase tanto tiempo detenida sin una sentencia clara y definitiva y señaló que caso de Lovera no es el único.

A pesar de su liberación, Lovera aún no ha sido declarado inocente, ya que el juicio no ha concluido. Se espera que el Tribunal Penal dicte una nueva sentencia, aunque se plantea la posibilidad de que no se realice un nuevo juicio, sino que se emita una sentencia basada en las pruebas existentes.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/17XDbo7nD3 — misionesonline.net (@misionesonline) May 17, 2023