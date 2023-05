Enduro Classic Series | Luciano Robledo se lució en el Desafío Misiones

El múltiple campeón argentino Luciano Robledo se llevó la 2ª edición del Desafío Misiones, prueba válida por la 3ª fecha del Enduro Classics Series, que se corrió el sábado por los caminos de las colonias de Leandro N. Alem, Caá Yarí y Almafuerte.

Los 120 milímetros de lluvia que cayeron entre el viernes a la noche y la mañana del sábado pusieron a prueba la capacidad organizativa del Grupo La Piara, encargado de la organización de una nueva fecha del Enduro Classic Series.

Debido al desborde de varios arroyos, el circuito de 80 kilómetros se tuvo que reducir a 37 kilómetros. Pese a la reducción del trazado, la prueba fue durísima para los 200 pilotos anotados que tuvieron que hacer frente al barro misionero y a las vertientes que quedaron dentro del nuevo circuito.

Pese a las adversas condiciones climática muchísimo público se acercó a ver, primero la largada del viernes a la noche, en el centro de Leandro N. Alem, y el sábado, el paso de las máquinas por el circuito Canepele donde se vivió la salida y llegada de los competidores y en las distintas chacras de la zona.

Robledo, que es nacido en Gobernador Gálvez (Santa Fe) pero que representa y representa a Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba) se llevó la general y la Senior A (Copa de Oro).

Robledo fue la gran figura del fin de semana ya que fue tres veces campeón Argentino de Enduro y en el 2022 corrió en España, quedando 6to en el Mundial de Enduro y 4to en el Campeonato Español de Enduro. Luciano tardó 1h14m18s52/100 para completar el recorrido de 37 kilómetros

Segundo en la general quedó el piloto oficial de KTM Argentina, José María Mercado, que tardó 1h15m44s48/1000 para cubrir el recorrido y tercero en la Senior A y en la general fue el local Maximiliano Sartori, quien acumuló 1h19m23s79/100 y tuvo una destacada actuación para mantenerse prendido junto a los dos experimentados pilotos.

“Muy contento por el primer puesto, no conocía Misiones y venir y ganar en un circuito tan duro, es muy satisfactorio. Quiero felicitar a la organización que puso muchísima voluntad para sacar adelante una hermosa carrera”, indicó el santafesino ganador de la competencia.

“La Senior fue la última categoría en largar y nunca pensé que iba a estar tan roto el circuito, me complicó un poco, me embarré mucho los guantes me costaba acelerar, pero bueno salimos adelante siempre y nos mantuvimos a tiro, pero ellos son profesionales y no cometieron nunca un error como para que yo lo pueda aprovechar. Terminé tercero a pocos minutos de la punta, te repito ellos son profesionales y yo soy amateur, así que muy contento”, explicó el local Maxi Sartori.

El cordobés Silvio Gesel se quedó con la victoria en la Senior B, el obereño Santiago Burger se llevó la categoría Junior A, mientras que Martín Muller, Gastón Levi, Walter Dube y el local Néstor Sartori fueron los ganadores en la Máster A, B, C y D. La catamarqueña Agustina Figueroa se impuso en la categoría Damas.

“La lluvia nos complicó todo, cayeron más de 100 milímetros y tuvimos que acortar el circuito a la mitad, pero gracias al trabajo de todo el Grupo La Piara se pudo sacar adelante la prueba. Los pilotos se fueron muy contentos y ese es el mejor premio que podemos tener como organizadores”, comentó Wilson Canepele, uno de los integrantes del Grupo La Piara que tuvo a su cargo la organización.

La próxima fecha del Enduro Cassics Series, la cuarta del calendario, será la 26ª edición de la Suns Race, que se disputará el 17, 18 y 19 de junio en Tartagal, Salta.