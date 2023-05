Crisis en el mercado inmobiliario en Misiones: hay un gran aumento en la demanda y una notable escasez en la oferta de alquileres

La falta de claridad en las regulaciones y la escasez de viviendas disponibles están afectando gravemente el mercado de alquileres. En este sentido, el presidente de la Asociación Misionera de Inquilinos, Adrián Torres, señaló que la creciente demanda, combinada con altos precios y salarios atrasados, está generando una situación insostenible para los inquilinos.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-29-FMS-Adrian-Torres-Mercado-Alquileres-ofertas-10.40.mp3

Adrián Torres – FM Show

Además, el auge del alquiler temporario ha reducido aún más la oferta de viviendas, exacerbando la crisis. Los reclamos abundan, pero las soluciones legales y apoyo estatal son insuficientes, dejando a los inquilinos en una posición vulnerable.

¿Qué está pasando en el mercado de alquileres?

El panorama es complicado. Es una situación muy compleja que afecta principalmente al inquilino, que es la parte más débil de la ecuación, y por supuesto también termina siendo afectado el propietario de bien de renta, que es el inversor, que pone a servicio la locación.

Hay un boom de la construcción en forma sostenida pero a la hora de la verdad no incrementa la oferta, ¿Es así?

No incrementa la oferta porque la verdad que no hay un marco claro. Se hacen anuncios de que se iban a suspender esta ley vigente que tenemos, se hizo anuncio de parte del ministro de Economía en este caso, y esa situación repercutió mucho también porque mucha gente no sabe si alquilar o no, si se va a venir alguna suspensión de la ley, si se va a tratar una nueva ley.

Entonces eso genera incertidumbre en el mercado. También la cuestión de la última ley que nos rige, que exige un plazo de 36 meses. Esa situación hace que muchos propietarios hayan retirado de la oferta sus casas y buscaron una nueva modalidad que tiene que ver con el alquiler temporario. Todo eso afectó obviamente la oferta y como la demanda es creciente y constante, se ve reflejada en el precio, que el precio es muy alto sumado a la inflación y el bajo salario que tenemos los inquilinos, todos los trabajadores en general, se formó un combo explosivo para el bolsillo del inquilino que hace insostenible esta situación.

¿Cuáles son los reclamos más comunes que recibís?

Todos los días me llegan quejas, problemas, cómo poder solucionarlos, lamentablemente tenemos una escasez de herramientas porque hay un vacío legal en cuanto a los alquileres, la ley se torna insuficiente para abordar todas las problemáticas que existen, y los organismos de contralor son inexistentes.

La ley queda librada a la justicia ordinaria, lo cual todos sabemos que eso es costoso, engorroso y demanda un tiempo que muchas veces el inquilino no lo tiene para solucionar su problema y tienen que abandonar la propiedad, mudarse a la casa de los progenitores, armar cooperativismo de familias para poder afrontar los altos costos, y toda la problemática social que está detrás de todo esto. Lamentablemente el inquilino tiene que buscarle alguna solución porque no tiene ni sustento legal ni contención de parte del Estado con organismos que controlen esta situación y una regulación real del mercado inmobiliario.

¿Cómo es la situación actual en cuanto a la permanencia del inquilino en las viviendas?

Bueno, si hay una controversia en el resultante de un contrato y si el propietario se niega a recibir la suma acordada, lo que se hace justamente es una consignación judicial del dinero acordado, porque en este caso una de las partes estaría incumpliendo.

Una cosa es que yo no pague y otra cosa es que quiero pagar y no me permiten hacerlo. Entonces estaría incurriendo en una moda involuntaria, para eso existe lo que es la consignación judicial. Igualmente, hoy la gente se retira de la propiedad porque no puede sostener el alquiler, no es una cuestión de que el propietario no quiera recibir el pago, sino que los aumentos, inclusive hasta los aumentos que la ley determina con los porcentajes, son tremendos. Hoy vamos a afrontar un 100% de aumento y ninguno de los trabajadores promedio puede afrontar un 100% de aumento, porque su escala salarial apenas trepó al 30%.

En caso de que el inquilino no se retire de la propiedad, ¿es rápida la Justicia en determinar o decidir que se vaya de ese lugar?

La mayoría de los casos no tanto. La verdad es que la situación tiene que ser un juicio por desalojo. Todo eso cuesta, pero hoy por hoy no tenemos, por lo menos nosotros, mucha denuncia ni siquiera de la propia Cámara Inmobiliaria de que se esté tratando de ese tema. Al contrario, creo que hay mucha colaboración del inquilino a la hora de dejar la propiedad.

En cuanto a las personas solas o parejas que tienen hijos o un animal, y no pueden conseguir alquileres, ¿hay alguna ley que los ampare para conseguir algo?

Eso es una situación de cláusulas. De una mascota lo puedo llegar a entender, pero lo de un hijo es inaceptable. Está la ley que protege los derechos de los niños que son superiores y que están por encima de un contrato civil.

Si hay un embarazo, nadie te puede echar de esa propiedad, aunque haya una cláusula que diga que yo no puedo tener hijos, o sea, eso raya el borde de la locura, pero es uso y costumbre, y la gente cree que eso está bien. Entonces lo exigen así, pero de ninguna manera se puede prohibir el desarrollo pleno de un niño en una casa que está alquilada, por más que exista un contrato que diga en una cláusula que yo no podría tener un niño.

¿En qué porcentaje ha aumentado el alquiler temporario?

Muchísima gente se ha volcado al alquiler temporario por una cuestión de conveniencia económica, claramente. Por otro lado, no hay reglas claras, no se regula de una manera conveniente para que en el mercado exista un equilibrio, sino que se regula arbitrariamente y mientras el capital sea privado y no haya una ley clara en el mercado, la persona va a tratar de proteger de la forma que sea. Y acá se encontró esta posibilidad.

Tenemos una provincia que tiene mucho turismo y la gente encontró esta posibilidad, entonces recurren a esta situación, pero a nosotros nos afecta terriblemente porque sacan de la oferta muchas casas que se ofrecen al alquiler y la demanda sigue creciendo, entonces eso nos genera un problema enorme.

Para tener en cuenta cuáles son los costos, por ejemplo, para una familia tipo, ¿cuánto sale alquilar una casa o un departamento?

Aproximadamente estamos hablando de 80 mil pesos, 90, 100 mil pesos, 150 mil, 200, depende de la zona. Además, hoy por lo menos están un poco más flexibles a la hora del cobro del depósito de garantía, que es el mismo valor del mes de alquiler, pero te lo facilitan haciéndolo en cuotas.

Lo que es la comisión inmobiliaria, que es el 4%, depende de cada provincia en realidad, pero más o menos casi termina siendo el valor de un alquiler, esos son los famosos tres meses. En realidad es un mes de adelanto, un mes de depósito de garantía y el mes que se paga de comisión inmobiliaria.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/17XDbo7nD3 — misionesonline.net (@misionesonline) May 17, 2023