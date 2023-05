“Wally le pone el brazo para que no lo lleve puesto al padre”, reveló el abogado del boxeador posadeño acusado de golpear a un empleado municipal en Posadas

Miguel Cassettai, abogado de José “Wally” Mareco brindó detalles sobre el hecho que fue de público conocimiento en el que un boxeador golpeó a un empleado municipal de Posadas. Según el defensor oficial, el deportista no golpeó al recolector de residuos, sino que se lastimó involuntariamente.

De acuerdo al relato de Cassettai, “Wally” no golpeó al recolector de basura cómo consta la denuncia policial que radicó Remigio Gómez, días atrás en la Comisaría Tercera de Posadas.

Según el empleado municipal, él se acercó al presenciar una discusión entre tres hombres y una mujer, y fue en ese momento cuando José Eduardo Mareco le propinó un golpe de puño en el pómulo derecho sin mediar palabra alguna.

Sin embargo, el abogado defensor desestimó esa versión y contó cómo fueron los hechos según sus pruebas, que próximamente presentará al Juez de Instrucción, Juan Manuel Monte.

“Estaba mi cliente, su padre y su mamá estaban trabajando como es habitual, cuando de forma imprevista ingresan una ciudadana y dos personas que realizan esta tarea de juntar basura. De mala manera le empiezan a decir que tiene que poner la basura dentro del contenedor”, comenzó relatando Cassettai y agregó “lo que le dijeron, que era imposible, que se ponga dentro de contenedor porque el contenedor estaba rebasado de basura”.

En tanto, agregó “lo empezaron a tratar mal, a lo que le pidió que salgan del local porque había clientes que no era la forma en la que tenían que que dirigirse hacia ellos, que si tenían algún inconveniente deberían llamar a un inspector municipal y que realice un un acta de infracción”.

Continuó diciendo que “salieron afuera y cuando salen afuera se acercan ocho masculino más y uno venía corriendo en dirección hacia el padre del chico este Wally que es boxeador como bien decía recién y él pone el brazo para frenarlo y ahí se caen al piso”, dijo y explicó que cuando cae al piso se separan e inmediatamente vuelven a ingresar al local.

En cuanto a la detención, Cassettai reveló que su defendido nunca intentó fugarse ni nada por el estilo. “No es que se escondieron ni nada. Van y hace la denuncia por lo que había sucedido y de la Comisaría Tercera le citan a él para que vaya a declarar y él se va a declarar y quedó automáticamente detenido. Es un chico deportista, no consume alcohol, no consume bebidas, la verdad no tiene nada que esconder, por eso se presentó pero evidentemente algo no está funcionando bien porque desde el miércoles está detenido el muchacho”, relató.

Por otro lado, el abogado contó que escuchó las entrevistas que brindó el denunciante y marcó algunos ítems que generan dudas en su denuncia. “Él recibe un golpe y queda inconsciente supuestamente, después en su denuncia él manifiesta que el chico lo amenazaba, cómo lo amenazaba si él estaba inconsciente”, se preguntó.

Por último, el abogado explicó que “si este muchacho en el estado físico que está, si él le pone una mano a este chico primero que le abre toda la cara y segundo que no se levanta más, el chico venía corriendo en dirección hacia él, él pone el brazo para que no lo lleve puesto al padre y ahí se cayeron al piso y ahí se terminó todo”, explicó.

“No hubo la situación que el muchacho dice que lo noqueó, que le siguió pegando, que luego lo empezó a amenazar. Incluso hay testigos y vecinos del lugar que vieron el hecho. Todo se va a aclarar en el transcurso de los días, pero como hay un caso muy similar que sucedió hace poquito”, dijo en referencia al caso de Santiago Pissani y una golpiza que recibió un delivery posadeño.

Finalmente, el abogado defensor aseguró que la situación se resolverá con el correr de los días y también manifestó que están aguardando el pedido de excarcelación que está en curso.