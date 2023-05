Misiones | “Necesitamos pasar la página y cerrar esta historia tan dolorosa”: inició el juicio al automovilista que atropelló y mató a dos amigos en 2018

Casi cinco años después, inició el debate oral y público que ventila el expediente por la muerte de Víctor Javier González y Juan Mendoza. Ambas víctimas fueron embestidas por Enrique Gabriel Pana (26), quien conducía un Chevrolet Agile, el 3 de junio de 2018.

A partir de las 8.30 de este lunes, comenzó el debate oral en el Juzgado en lo Correccional y de Menores Uno, presidido por la jueza Marcela Leiva, quien integra un Tribunal Unipersonal. Enrique Gabriel Pana (26) enfrenta una acusación por “homicidio en accidente de tránsito”, por lo que podría recibir una condena de hasta seis años de prisión.

“Es muy difícil, soy una persona a la que Dios la hizo muy fuerte, a veces me miro al espejo y me asusto de mí. Me siento muy acompañada pero estoy con temblequearas que seguramente son normales por este momento. Quiero estar fuerte por la memoria de mi hijo y por la memoria de su amigo Juan”, expresó en diálogo con Misiones Online Vanessa Avellaneda.

Aquella fatídica madrugada del 3 de junio del 2018, el imputado atropelló y mató a Víctor Javier González y Juan Mendoza, quienes caminaban al costado de la ruta nacional 105, empujando una motocicleta que había pinchado una rueda.

“Es muy difícil verlo y escucharlo al chico Pana declarar, es duro ver a su familia, somos tres familias las que estamos en el debate. No sé qué hacer, si llorar, gritar, salir a correr, pero uno no quiere estar en estos lugares. Sólo vi juicios en películas, pero confío en la Justicia, se que van a hacer cumplir las leyes”, sensibilizó la reconocida cantante posadeña.

Pana conducía un Chevrolet Agile y, cerca de las 5.30 horas, embistió a ambos jóvenes que volvían hacia Posadas, luego de intentar participar de un encuentro de motocicletas en la localidad de Apóstoles, no llegando a destino por la avería del vehículo. El acusado, regresaba de aquel evento.

Avellanada recordó aquella madrugada, “Los chicos habían cruzado el peaje, pincharon la moto queriendo ir al encuentro pero nunca llegaron. Se pinchó la rueda trasera de la moto de mi hijo. Volvían al peaje caminando y empujando la moto. Este chico los atropelló, volviendo del encuentro de motos. Hay muchas cosas que no sabía, me fui enterando en el debate”.

En palabras de la madre de una de las víctimas, ambos jóvenes eran peatones que volvían a sus casas caminando por el costado de la carretera, tratando de pedir ayuda a pesar de la oscuridad del camino. “Me lo arrebataron, nos arrebataron a nuestros hijos. Necesitamos pasar la página y cerrar esta historia tan dolorosa para todos”.

En la primera audiencia del debate, el acusado, Enrique Gabriel Pana, rompió el silencio que acarreó casi cinco años y declaró. “Cuando empezó a declarar dijo que no tuvo oportunidad en estos de pedir disculpas y darnos los pésames. Lo primero que hizo hoy fue dar los pésames y pedir perdón”.

Por último Avellaneda cerró y dijo, “No hay odio ni bronca, pero las cosas se tienen que cumplir como deben ser. Los seres humanos cometemos errores y por eso tenemos que pagar”.

