Huesos de dos manos

Luego de haber indicado lo que captaste en primera instancia, tienes que leer los resultados, los cuales son impactantes, pero no poseen validez científica.

Si viste primero los huesos de dos manos, eres una persona cariñosa, leal, fiel y muy inquieta. La zona de confort no es para ti. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Con frecuencia buscas nuevas aventuras. Vives tus días como si no existiera un mañana. Te encanta estar en pareja. Para ti, todos tienen una media naranja esperando ser encontrada.

Corazón

Si viste primero el corazón, tu familia es muy importante para ti. Nunca prejuzgas a los demás. Destacas por tener una mente abierta. No guardas rencor. Perdonas fácilmente. Siempre tratas de ver el lado bueno de todo. Te dejas sorprender con lo que te pasa día a día. Te encanta el tiempo al aire libre.

(Fuente: MinutoUno)