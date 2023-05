Puerto Iguazú | Se fugaron dos pumas del centro de rescate Güirá Oga: uno fue recapturado y el otro continúa suelto

Este sábado por la tarde, dos pumas se escaparon del recinto principal en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre GuiráOga. Rápidamente iniciaron un operativo con agentes de Parques Nacionales, personal del Ministerio de Ecología y de la Policía de Misiones y, lograron recapturar a uno de los animales fugados. En tanto, el predio seguirá cerrado hasta localizar al segundo.

Según informó el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Güirá Oga, la fuga de los pumas se originó en un portón que no se utiliza de forma habitual, sino en casos excepcionales para ingresar objetos voluminosos al recinto. Esta puerta siempre permanece cerrada con candado, pero ayer, personal de limpieza encontró la puerta abierta y el candado en el suelo, evidenciando signos de haber sido golpeado. Fue en ese momento cuando se constató la ausencia de los dos pumas hembras, que habían sido criadas en el refugio desde que eran bebés, tras ser rescatadas de cazadores furtivos.

Tan pronto como se descubrió la fuga, se activaron los protocolos de contingencia del centro. Se procedió a evacuar a todos los visitantes y al personal que no estaba involucrado en el manejo del refugio. Además, se comunicó la situación a Parques Nacionales, el Ministerio de Ecología, la Policía Provincial, el Ejército Argentino, la comunidad Fortín Mborore y los vecinos cercanos al refugio.

Mientras tanto, los veterinarios, técnicos y cuidadores de animales se movilizaron para localizar a los pumas. Finalmente, uno de ellos fue encontrado cerca del recinto y pudo ser capturado con la ayuda de dardos anestésicos. Sin embargo, hasta el momento no logró localizar al otro puma.

El incidente ocurrido será objeto de una exhaustiva investigación para determinar las causas que originaron esta lamentable situación, aseguraron desde el Centro de Rescate.

“Guirá Oga, desde el primer día de su fundación siempre contempló la seguridad, ante todo, no solo de los animales alojados, sino también la del personal involucrado en su cuidado. Todos los recintos existentes, hasta el de pequeñas e inofensivas aves, tienen un sistema de doble puerta de seguridad y mientras el cuidador no cierra una puerta no puede abrir la otra. Para el recinto de pumas se extremaron las medidas de seguridad y es por ello que su manejo siempre estaba a cargo de dos personas quienes conocen perfectamente el mecanismo diseñado para tal fin”, expresaron además a través de un comunicado.

