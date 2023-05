José Sixto Torrén, de 42 años, fue acribillado a tiros detrás de una unidad carcelaria. Su cuerpo tenía cinco orificios de bala tanto en el tórax como en la espalda. Es el cuarto hermano del jugador que muere en circunstancias violentas

José Sixto Torrén, hermano de Miguel Torrén, jugador de Argentino Juniors, fue acribillado a tiros este sábado por la noche en un pasillo al lado del tejido perimetral de la Unidad Penitenciaria n°5, donde tenía uno de sus domicilios en el oeste de la ciudad de Rosario.

Según los primeros datos obtenidos en el lugar donde sucedieron los hechos, al menos cuatro personas llegaron en dos motos, se detuvieron y lo empezaron a llamar por su apodo, Coqui, cuando el hombre de 42 años se levanto de la cama y salió de su casa automáticamente le dispararon. La víctima falleció en el acto y los autores del asesinato se dieron a la fuga y son intensamente buscados por la policia.

El cuerpo de Torrén tenía cinco orificios de bala tanto en el tórax como en la espalda, que corresponden con el ingreso y egreso de las balas que lo impactaron y causaron su muerte inmediata. Además, los peritos forenses recogieron cinco vainas servidas, que serán analizadas.

Los datos recolectados en la investigación que encabeza el fiscal Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios Dolosos afirman que José Sixto es el cuarto hermano de Miguel Torrén que muere en circunstancias violentas. En 2010 fue asesinado Walter Alberto Torrén, de 32 años, quien se peleó en Qompi y Aborígenes Argentinos, en la zona Oeste de Rosario, con un hombre y un tercero que veía la pelea le dio un tiro por la espalda. El 21 de mayo de 2020 y a tres cuadras de donde había muerto su hermano, apareció fallecido Gabriel Francisco Torrén, de 36 años. El 25 de agosto de 2021 Luis Anastasio Torrén recibió seis disparos, agonizó durante 12 días en un hospital, donde finalmente murió.

“Son golpes durísimos. Es mi familia, por más que ahora esté lejos, las cosas te chocan. Nosotros tuvimos una infancia muy difícil, cuando tenía dos meses a mi mamá le agarró corriente con un ventilador de piso y falleció. Mi viejo nos tuvo que criar a los seis, se rompía el lomo laburando y después cada uno va creciendo, elige cómo vivir, qué quiere hacer de su vida y de su futuro”, había dicho el jugador de Argentinos Juniors en 2021 en una entrevista con Olé al hablar sobre los asesinatos de sus hermanos.

El mensaje de Miguel Torrén tras el asesinato de su hermano

Miguel Torrén hizo una publicación en redes sociales luego del asesinato de su hermano. «Hoy me toca despedir a mi gran hermano… Todos desarían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era. De chico me cuidaba y de grande también», fue lo primero que escribió en su cuenta de Instagram.

«Tenías virtudades y unas no tantas… pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: ‘Yo no pude, pro vos sí y yo soy feliz con eso», agregó. Y sentenció: «Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos».

Fuente: TyC Sports.