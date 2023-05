Posadas fue una de las ciudades más elegidas para disfrutar de este fin de semana largo en Misiones

Cientos de visitantes disfrutaron este fin de semana XXL de la costanera, bares, restaurantes, balnearios y otros atractivos que tiene la capital misionera. “La ciudad está bellísima, no me había dado cuenta de que era tan grande, tiene espacios de recreación, balnearios, todo, no le falta nada”, aseguró una turista.

Este domingo, culminó el fin de semana largo correspondiente al feriado puente del día 25 de Mayo. Una vez más, la ciudad deslumbró a los turistas quienes halagan su infraestructura, cuidado, limpieza y la recomiendan para futuras visitas.

Posadas se destaca por ser una de las ciudades más visitadas de la provincia ya sea en vacaciones o en viajes cortos como lo fue este feriado largo. “Está bellísima, no me había dado cuenta de que era tan grande, tiene espacios de recreación, balnearios, no le falta nada”, aseguró Mabel, una turista.

Infaltable, la Costanera siempre se convierte en protagonista y aloja cientos de visitantes, los mismos, resaltan su cuidado y las estructuras de la misma.

A su vez, otro de los sitios más concurridos es la playa de El Brete, Sebastián, uno de los turistas que se dedica a viajar por el mundo y recorrer distintos destinos, comentó la accesibilidad con la que cuentan las playas de Posadas, ya sea de agua, electricidad y baños, “No es algo muy fácil de encontrar, por eso siempre nos terminamos quedando o volviendo”, aseguró.

Por su parte, uno de los puntos más mencionados por los turistas es la hospitalidad de la ciudad y de sus integrantes. La buena recepción y el intercambio de ideas permite a las personas del exterior volver siempre a Posadas.