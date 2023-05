NBA | En una infartarte definición, Celtics le ganó a Miami Heat en la última jugada y van por una remontada histórica: mirá el video

Derrick White anotó el doble en la última jugada y sentenció el marcador 103-104. Con el triunfo, igualaron 3-3 la serie y estiraron las finales de la Conferencia Este al séptimo duelo. Ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado remontar un 0-3.

Ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado remontar un 0-3 en una serie de ‘playoffs’ en 150 precedentes y los Celtics están ahora a un paso de obrar un auténtico milagro deportivo tras ganar tres veces consecutivas a los Heat.

El rival de los Denver Nuggets en las Finales de la NBA se decidirá en un último duelo a todo o nada el lunes en el TD Garden de Boston.



Los Heat tuvieron la victoria en su mano al auparse un punto arriba (102-103) a tres segundos del final gracias a tres tiros libres de Jimmy Butler (24 puntos y 11 rebotes).

Boston estaban afuera con 0.1 en el cronómetro, pero White consiguió un rebote ofensivo tras un triple intentado por Marcus Smart y dejó boquiabierto a todos los presentes en el Kaseya Center de Miami.

Sus compañeros le saltaron encima para celebrarlo cuando los árbitros todavía estaban revisando la jugada, la cual determinó que había soltado el balón a tiempo y que una de las series más imprevisibles de siempre se decidirá en el séptimo partido, en el que estará en juego el billete para las Finales contra los Denver Nuggets y una posible remontada para la historia del deporte.

Tatum ofreció un recital en la primera mitad. Tomó la responsabilidad y anotó 25 puntos al descanso, cargó de faltas a los Heat y estuvo perfecto desde la línea de libres, con once de once. Además, anotó ocho puntos consecutivos para los Celtics en el segundo período e impulsó un parcial de 10-2 que disparó la ventaja hasta los once puntos en el 52-41, ante unos Heat en los que Butler tardó en agarrar ritmo.

Los Celtics, que ya ganaron el séptimo partido de la pasada ronda ante los Sixers, tienen a su mano culminar la primera remontada en 150 eliminatorias de playoffs en las que un equipo se vio 3-0 en contra.