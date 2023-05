Análisis semanal: Massa buscará en China los fondos que retacea el FMI y el informe que pone a Misiones entre las que más aumentaron su inversión en educación

Desactivado el clamor por Cristina, la dupla Massa-De Pedro emerge con fuerza en el FdT. El ministro de Economía viajará a China en búsqueda de plata fresca. Misiones se ubicó entre las tres provincias que más incrementaron su inversión en educación y el obispo de Iguazú, Nicolás Baisi, se despachó con una decidida proclama federalista en coincidencia con el discurso del Gobierno provincial.

A cuatro semanas de la fecha límite para inscribir candidaturas y con presidenciables definidos en todas las demás fuerzas, el Frente de Todos finalmente parece haber notado que ya no queda tiempo para testear candidaturas al voleo o para insistir con clamores no correspondidos. Es momento de dejar de evaluar y empezar a decidir, los nombres y la estrategia.

Cristina no será candidata, pero eso no le impidió salir a marcar la cancha dentro del espacio que lidera. Con sus últimas apariciones públicas obligó a sus partidarios a resignarse al hecho de que no habrá boleta encabezada por La Jefa y le bastaron un par de menciones para ungir al ministro de Interior Wado De Pedro, (el hijo de la generación diezmada) y al ministro de Economía, Sergio Massa, (el manipulador de papas calientes) como potenciales candidatos de una pretendida fórmula de unidad.

Pero como en política las fotos suelen ser más significativas que las palabras, la confirmación cuasi definitiva de esos nombres llegó en el acto organizado por la propia Cristina para celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. De los 300 invitados al acto, lista que excluyó al presidente Alberto Fernández, solo cuatro se ubicaron en primera fila parados detrás de la Vice: Máximo (hijo de) Kirchner, el mandatario bonaerense Axel Kicillof y los mencionados De Pedro y Massa.

Para Kicillof aplica aquello de que más vale pájaro en mano que cientos volando. El economista no tiene ningún interés por una candidatura presidencial de poco probable éxito cuando la reelección en provincia de Buenos Aires le queda mucho más a mano. Y en el kichnerismo son muchos los que entienden que solo con un candidato a gobernador fuerte en el distrito más grande del país el FdT tiene posibilidades de ganar en las presidenciales.

Teniendo en cuenta que una candidatura de Máximo solo sería potable si los únicos habilitados a votar fueran los afiliados La Cámpora, el camino se angosta sobre los dos que quedan.

Massa y De Pedro recogieron el guante y ahora se dedican a intercambiar gestos cómplices en cuanto acto les toque compartir. Lo hicieron hoy en la localidad bonaerense de Mercedes. Habrá que ver si les dura la amistad cuando llegue el momento de decidir quién encabeza y quien acompaña.

Pero además de candidatos, el FdT necesita resolver su estrategia. Cristina insiste con un instalar a un candidato que pueda garantizar un piso alto (que surgiría básicamente del kirchnerismo) y apostar por un escenario de ballotage con un candidato opositor que genere un rechazo mayor al que podría producir un candidato del gobierno actual.

La Vice sueña con una segunda vuelta que enfrente a De Pedro (o en su defecto a Massa) contra Javier Milei. El cálculo supone que las posiciones extremas del libertario espantarán al buena parte del electorado que terminaría optando por el Frente de Todos en una decisión por el mal menor.

De allí que en sus últimas apariciones públicas Cristina eligiera a Milei como el rival a vencer. Tal como lo hiciera en 2015 con Mauricio Macri, la expresidenta busca subir al ring al candidato que, entiende, generará más rechazo entre los votantes de otros partidos y los indecisos. El riesgo principal es que la jugada le vuelva a salir como le salió hace casi ocho años.

Quedan por resolver las demás precandidaturas del oficialismo: Juan Grabois, Daniel Scioli y Agustín Rossi. El primero no tendría problemas en respaldar a De Pedro pero argumentó “diferencias insalvables” con Massa, el segundo no quiere a ninguno de los dos y sostiene sus aspiraciones presidenciales aunque asegura que no competiría por fuera del espacio y el tercero dice que está muy entusiasmado pero su único aval es el intrascendente Alberto Fernández.

A falta de dólares, buenos son los yuanes

La agenda de la semana que comienza estará dominada por el viaje que hará Sergio Massa a China. El tigrense va con el doble objetivo de buscar divisas a través de inversiones y de la ampliación del swap de monedas, además de meter un poco de presión en la complicada negociación que lleva adelante con el FMI con el objetivo de adelantar desembolsos y modificar otras condiciones del acuerdo.

Tiene previsto firmar convenios de inversión China en infraestructura vinculada a la energía en el marco de la Ruta de la Seda, el proyecto geopolítico que impulsa la superpotencia oriental y que provoca el más profundo rechazo de Washington.

Además pasará la gorra al directorio del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, un foro multilateral que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Allí buscará las divisas que se esfumaron con la sequía y que el FMI le retacea a Argentina. Tiene el apoyo garantizado de Brasil, se supone que China no interpondrá ningún reparo, pero habrá que convencer a los sudafricanos y a los indios, cuyas relaciones con Beijín no están en su mejor momento.

Además de buscar recursos, Argentina busca estrechar sus lazos con China para tener algún argumento de negociación con Estados Unidos, que es en definitiva quien corta el bacalao en el FMI.

En esa línea se manifestó hace un par de semanas el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, cuando respondió las críticas que antes había manifestado el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. “Cuando me manifiestan su preocupación (por el avance de China), lo les explico que lo que necesitamos son iniciativas concretas de parte de Estados Unidos. Que dejen de restringir el comercio entre nuestros países, que promuevan inversiones, porque obras son amores y no solo buenas razones”, expresó en el marco de la AmCham de Puerto Madero.

En lo que representa un nuevo gesto de cercanía de Sergio Massa con el Gobierno de Misiones, el ministro de Economía incluyó en la reducida comitiva que viajará a China al diputado nacional Diego Sartori.

En diálogo con este medio, el exintendente de Alem indicó que viajará a China por invitación directa de Massa y que se lleva el mandato partidario de recordarle al ministro de Economía los compromisos que asumió con Misiones.

Vale recordar que durante la gira que reuniones que llevó adelante el gobernador Oscar Herrera Ahuad en los días posteriores a las elecciones provinciales del 7 de mayo, hubo un encuentro con Sergio Massa en el que el tigrense reiteró su compromiso de traer a Misiones la reglamentación del área especial aduanera para todo el territorio provincial.

Compromiso con la educación

El lugar preponderante que ocupa la educación entre las prioridades del Gobierno provincial quedó evidenciado esta semana gracias a la publicación de un informe técnico elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, firmado por los investigadores Javier Curcio (UBA-Conicet), Martín Nistal y Víctor Volman (ambos del mencionado observatorio).

Dicho trabajo analiza cómo varió el gasto que las provincias destinan a la educación entre los años 2004 y 2021, medido de acuerdo a dos criterios: como porcentaje de los Valores Agregados Brutos (VAB) y como porcentaje del gasto público total.

El trabajo procura establecer un parámetro que defina cuánta importancia le da cada jurisdicción a la educación, tomando como parámetro central a la cantidad de recursos que le dedica en relación a los fondos que dispone.

De acuerdo a ambos criterios de medición (por VAB y por gasto total), Misiones se ubica entre las tres provincias que más crecieron durante el período referido, que inicia un año después del primer gobierno provincial del Frente Renovador y se abarca hasta 2021 inclusive.

Cuando se analiza la inversión en educación como porcentaje de sus VAB (que se define como la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción en una jurisdicción, concepto similar al PBG) Misiones es la segunda provincia que más aumentó, partiendo de un 5% en 2004 y llegando a 12,2% en 2021, lo que implica que la inversión medida como porcentaje de los VAB creció más del doble en la provincia.

Mientras que cuando se mide la inversión en educación como porcentaje del gasto total, la variación que registra Misiones de 2004 a 2021 es la tercera mayor del país: pasó de 20% a 26%. De acuerdo a este criterio, pasó de ocupar el puesto 21° del ranking en 2004 a ocupar el 6° puesto en 2021.

Te Deum federal

El obispo de Iguazú, Nicolás Baisi, se despachó en el tradicional Te Deum del 25 de Mayo con una homilía de alto contenido histórico y político. Consideró que tomar como fecha de nacimiento de la patria al 25 de Mayo de 1810 forma parte de un relato que pretende imponer a Buenos Aires como cuna de esa patria y le da la espalda a un legado de 300 años de historia guaraní y jesuítica.

El purpurado argumentó que no se puede hablar de una patria argentina sin tener presente la preexistencia de una patria misionera nacida de “la unión de los guaraníes que, emigrando desde el Amazonas buscaban la tierra sin mal, y de los españoles que lanzados al mar procuraban encontrar un nuevo mundo”.

Recordó que para llegar al 25 de mayo de 1810 hubo que pasar primero por “los héroes del combate de Mbororé y de la guerra y éxodo guaraní: José Sepe Tiarazu y Nicolás Ñanguiru. Del francés Don Santiago de Liniers quien fuera el primer gobernador de la provincia de Misiones, independiente de Buenos Aires y de Asunción, por Real Cedula de Carlos IV en 1803; y de un Nicaragüense Tomas de Rocamora, quien siendo Gobernador Intendente de las Misiones adhiere el 15 de junio de 1810 a la Junta de Buenos Aires”.

El tono federalista de la homilía se hizo más evidente cuando el obispo cuestionó abiertamente el trato que el país central dispensa históricamente a Misiones. “Muchos se preguntarían si había sido buen negocio, cambiar un tirano a 9.000 kilómetros, por cien tiranos a 1001,6 kilómetros por la ruta 14”, se preguntó.

A la ceremonia realizada en la Iglesia San Pedro Apóstol de la localidad de San Pedro asistieron entre otros funcionarios provinciales el gobernador Oscar Herrera Ahuad y su sucesor electo con un contundente respaldo popular, Hugo Passalacqua. Ambos se encargaron se señalar con coincidencias de la homilía del prelado con la prédica federalista y misionerista que viene impulsando en el plano de la política el Frente Renovador.

En su referencia de cambiar de tiranos sin abolir la tiranía, la alocución de Baisi encuentra una inmediata similitud con el mensaje que dejó el conductor de la renovación, Carlos Rovira, en referencia a la fecha patria.

“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”, posteó en sus redes sociales el presidente de la Legislatura misionera citando el prólogo que Mariano Moreno escribió en su traducción de El Contrato Social de Jean Jacques Rousseau.

En ambos casos, la homilía y el mensaje de Rovira, el tirano al que hacen referencia es el poder central que históricamente le da la espalda a los problemas del interior.

Un Gobierno central que desoye sistemáticamente los reclamos de equidad que viene haciendo Misiones, que siempre promete la llegada del gasoducto pero nunca la concreta, que demora décadas en terminar las autovías de la 12 y la 14, que retacea fondos para construcción de viviendas y servicios básicos y que comete la injusticia de ubicar a Misiones en el puesto número 19 entre las que más fondos reciben por coparticipación cuando es la séptima mayor aportante al tesoro nacional.

Finalmente, el mensaje federalista del obispo de Iguazú y la prédica que en el mismo sentido vienen impulsando los sucesivos gobierno renovadores coinciden con el mensaje que dejó el pueblo misionero en las urnas hace solo tres semanas, cuando apoyaron de manera contundente la idea de seguir con una provincia que no se desgaste en las peleas inútiles por el manejo del poder central, sino que se mantenga en la firme posición de reclamar hasta el cansancio que la Nación se haga cargo del abandono hacia las provincias del Norte y redistribuya los recursos con mayor justicia y equidad.