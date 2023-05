Habrá diez representantes masculinos y una en el main draw femenino. El certamen se iniciará este domingo. Conocé como quedaron los cruces para los participantes albicelestes en el torneo más importante de polvo de ladrillo.

El calendario del tenis está a horas de arribar oficialmente al segundo Grand Slam de la temporada: Roland Garros. El Abierto de Francia se juega sobre tierra batida, la superficie preferida de los tenistas argentinos. Por eso, la expectativa en la previa está enfocada en los 11 representantes que tendrá el país en los cuadros principales masculinos y femeninos.

En total habrá diez hombres y una mujer en el main draw con el foco puesto en lo que pueda hacer Francisco Cerúndolo, el albiceleste mejor ubicado en el ranking ATP y que este sábado intentará ganar el segundo título de su carrera. El mayor de los hermanos intentará alzar la corona en el ATP 250 de Lyon ante el local Arthur Fils, un joven tenista de 18 años que ingresó al cuadro principal de ese certamen gracias a un wild card.

Tras ese juego, Cerúndolo iniciará su camino con un desafío de alto riesgo en Roland Garros: debutará ante el español Jaime Munar, que se ubica 77° del escalafón mundial. ¿El dato positivo? El representante argentino de 24 años lo superó en el único duelo que tuvieron en el circuito ATP: 6-2 y 6-1 este año en el Argentina Open.

El siguiente mejor ubicado del país es Sebastián Báez, que llega como 44° del planeta y con el título en el ATP de Córdoba en esta temporada. Enfrente estará el experimentado Gael Monfils, que actualmente está 386° a sus 36 años, pero accedió al main draw por el ranking protegido.

También buscará una reacción Diego Schwartzman, quien atraviesa el peor momento de su carrera: perdió 13 partidos y apenas ganó 5 juegos en lo que va del año. Para colmo, inició el año como 25° del mundo, pero su mal desempeño en las canchas lo hizo descender hasta el 93° lugar. Este Roland Garros será el momento ideal para empezar la remontada: el español Bernabé Zapata Miralles (26 años y 37° del ranking) será su escollo. El único duelo registrado entre ambos, en el Argentina Open de este año, fue para el europeo en dos sets.

El cuadro masculino del Argentina Open se completará con Federico Coria (vs. Borna Coric), Pedro Cachín (vs. Dominic Thiem), Tomás Etcheverry (vs. Jack Draper), Guido Pella (vs. Quentin Halys), Facundo Díaz Acosta (vs. Jason Kubler), Thiago Tirante (vs. Botic van de Zandschulp) y Genaro Olivieri (vs. Giovanni Mpetshi Perricard).

Por el lado femenino, la expectativa se posará sobre Nadia Podoroska tras las derrotas en la clasificación de María Lourdes Carlé y Paula Ormaechea. La tenista de Rosario, que en 2020 dio un golpe sobre el tablero y arribó a semifinales tras superar la qualy y en el 2021 alcanzó semifinales de dobles, está 101 del conteo WTA y debutará ante la francesa Jessika Ponchet (123°) que recibió un wild card.

Los partidos

Diego Schwartzman vs. Bernabé Zapata Miralles (ESP)

Sebastián Báez vs. Gael Monfils (FRA)

Francisco Cerúndolo vs. Jaume Munar (ESP)

Federico Coria vs. Borna Coric (CRO)

Pedro Cachín vs. Dominic Thiem (AST)

Tomás Etcheverry vs. Jack Draper (GBR)

Guido Pella vs. Quentin Halys (FRA)

Facundo Díaz Acosta vs. Jason Kubler (AUS)

Thiago Tirante vs. Botic van de Zandschulp (HOL)

Genaro Olivieri vs. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

Nadia Podoroska vs. Jessika Ponchet (FRA)