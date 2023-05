La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

El domingo a las 10.00Hs en STAR + los motores rugirán. La Fórmula 1 se correrá en Mónaco. El último campeón Max Verstapenn de Red Bull lidera la tabla con 119 puntos, lo sigue el piloto mexicano, Checo Pérez con 105 unidades.

En tanto a las 14.00 Hs en TNT SPORTS San Lorenzo vistará a Barracas por fecha 18 de la Liga Profesional. El aguerrido equipo del Gallego Insúa sueña con el campeonato.

Por su parte, Boca será local ante Tigre a las 19.00Hs por la pantalla de TNT SPORTS. Los dirigidos por Almirón vienen de ganar en la Paternal y buscará los 3 puntos en casa y no perder pisada a los de arriba.

El lunes cierra la fecha con la presentación de River que visitará al necesitado Vélez a a las 21.30Hs por ESPN Premium. Los millonarios quieren estirar la ventaja de sus seguidores y desfilar en soledad hacia otra estrella.

Agenda completa del domingo 28 de mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Barracas Central vs. San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 Defensa y Justicia vs. Racing ESPN Premium

16:30 Talleres vs. Argentinos TNT SPORTS

19:00 Boca vs. Tigre TNT SPORTS

21:30 Newell´s vs. Godoy Cruz ESPN Premium

SERIE A

07:20 Hellas Verona vs. Empoli ESPN 3 / STAR +

09:50 Monza vs. Lecce STAR +

09:50 Bologna vs. Napoli STAR +

12:50 Lazio vs. Cremonese STAR +

15:30 Juventus vs. Milan STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

12:20 Manchester United vs. Fulham ESPN Extra / STAR +

12:20 Leicester vs. West Ham STAR +

12:20 Brentford vs. Manchester City STAR + / ESPN

12:20 Everton vs. Bournemouth STAR +

12:20 Crystal Palace vs. Nottingham Forest STAR +

12:20 Aston Villa vs. Brighton STAR +

12:20 Chelsea vs. Newcastle STAR +

12:20 Leeds vs. Tottenham ESPN 2 / STAR +

12:20 Southampton vs. Liverpool STAR +

12:20 Arsenal vs. Wolverhampton STAR +

LIGA DE ESPAÑA

13:50 Cádiz vs. Celta STAR +

14:25 Girona vs. Betis STAR + / ESPN

14:25 Rayo Vallecano vs. Villarreal ESPN Extra / STAR +

PRIMERA – NACIONAL

12:00 Brown vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

16:00 Patronato vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

16:30 Guillermo Brown vs. Alvarado STAR +

17:00 Gimnasia de Jujuy vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

17:05 Estudiantes (BA) vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

19:30 Atlético Rafaela vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

FÓRMULA 1

10:00 Gran Premio de Mónaco STAR +

MUNDIAL SUB 20

15:00 Irak vs. Inglaterra DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

15:00 Túnez vs. Uruguay DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

18:00 Corea del Sur vs. Gambia DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

18:00 Honduras vs. Francia DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

(Perfil)