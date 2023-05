El próximo 3 de junio se cumplirán cinco años desde la fatídica muerte de Víctor Javier González y Juan Mendoza, dos jóvenes de 19 años que perdieron la vida en un accidente automovilístico en la ruta nacional 105 mientras se dirigían a un encuentro de motocicletas en Apóstoles. Ambos fueron atropellados por un automóvil después de pinchar una rueda.

En este contexto, el lunes 29 de mayo en el Palacio de Justicia ubicado sobre la avenida Santa Catalina de Posadas, comenzará el juicio oral y público contra Gabriel Pana, quien conducía el vehículo Chevrolet Agile que impactó y provocó la muerte de los jóvenes mientras empujaban la moto averiada en el costado de la carretera aquella madrugada de 2018.

El debate se llevará a cabo en el Juzgado Correccional y de Menores Nº 1 de Posadas, bajo la supervisión de la jueza Marcela Leiva.

Ante esta situación, Vanessa Avellaneda, cantante posadeña y madre de Víctor, brindó una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, solicitando apoyo y reclamando justicia. «Por la memoria de mi hijo y su amigo, necesitamos que se haga justicia», expresó.

«Deseo que se revele toda la verdad. Necesito que se haga justicia y que este joven, que cometió un error como todos en la vida, pague de alguna manera por ello», afirmó.

Cuando se le preguntó cuál sería una sentencia justa, respondió: «La palabra ‘justa’ no aplica aquí, porque lo justo sería que mi hijo regresara».

En cuanto a la condena solicitada, señaló que se pidió 15 años de prisión por la muerte de cada joven, sumando un total de 30 años. Aunque ella cree en la justicia divina, siente que Dios la acompañará en este juicio.

Vanessa también compartió que, en los últimos años, ha profundizado su conocimiento en el sistema de justicia penal, atribuyendo este cambio a que «el tiempo cura las heridas». Anteriormente, evitaba hablar del juicio y no quería tener contacto con abogados ni nadie relacionado con el caso.

Fue contundente al afirmar: «Quiero que este joven esté en prisión. Quiero que cumpla su condena. No lo he visto en estos cinco años, no conozco su rostro (…) Aún no he recibido ni siquiera las condolencias del joven que chocó a nuestros hijos», reveló.

«Me quedo con los mejores recuerdos de él. A veces la vida arrebata la vida a algunos, mientras que otros tenemos un cronómetro que nos indica ‘este es tu tiempo en esta tierra’, y trato de entenderlo en mi corazón. La música ha sanado mucho mi corazón, ha sanado mucho mi alma, y mi hijo cantaba conmigo. Quiero que se haga justicia. Le prometí que, cuando termine el juicio, liberaré sus cenizas», concluyó emocionada.