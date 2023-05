Se conocieron los audios detrás del inusual aterrizaje del avión presidencial

El nuevo avión presidencial, un Boeing 757-200, arribó a la Argentina proveniente de Miami, Estados Unidos, y quedó envuelto en una polémica por una maniobra de aterrizaje. La nave, que reemplazará al Tango 01, llegó al país a ayer las 17 horas, e inmediatamente después comenzaron a circular en redes sociales videos del momento del aterrizaje.

Según distintos expertos y pilotos, «la maniobra que eligió el comandante fue innecesaria». Y con los audios que se conocieron del piloto con las torres de control, quedó confirmada la hipótesis.

En las imágenes que circularon muestran al nuevo avión presidencial, ploteado de celeste y blanco, inclinarse pronunciadamente sobre su lado izquierdo.

Si bien el avión presidencial siempre tiene prioridad, en esta oportunidad no estaba trasladando a Alberto Fernández, quien ya se encontraba de descanso en Chapadmalal. Sin embargo, el piloto Leonardo Barone insistió en pedir autorización a los controladores para realizar la maniobra, que generó la advertencia de los controladores, a los que no obedeció. Esto puso en riesgo al resto de los aviones que estaban por aterrizar en el Aeropuerto Jorge Newbery.

De hecho, en uno de los audios se puede escuchar como la torre de control recibe un pedido de uno de los aviones para cambiar la altitud por la turbulencia que se registraba por las tormentas y las condiciones meteorológicas adversas.

Qué dicen los audios del piloto del avión presidencial

Al principio, Barone da aviso de que tenía autorización previa para descender en un sector al que denomina 13. Pero un controlador le indica que no lo haga porque había otros vuelos con prioridad: “No, usted está ahora en Baires (Torre de control de Ezeiza) y tiene cuatro tránsitos que lo preceden y (fueron) desviados por meteorología. Mantenga nivel de vuelo 100″.

En otro momento, el controlador le solicita al piloto del avión presidencial que se mantenga a 3.000 pies y que aguarde unos minutos para que se libere el espacio aéreo sobre el Aeropuerto de San Fernando para autorizar el pedido. “Mantenga a 3.000. Deme dos minutos que liberemos el ATZ de SANFER y le doy el libre descenso”.

Barone respondió: “Ah, entendí que era libre descenso. Lo vamos manteniendo… 2300 pies”. Allí es cuando el controlador le advierte: ”Yo nunca le di libre descenso”. “Perdón. Estamos a 3.000 pies. Liberado 3.000 pies”, respondió Barone.

La maniobra llamada «vuelo rasante» es una costumbre que se realiza para celebrar el retiro de un piloto o la incorporación de una aeronave a la flota, en este caso a la presidencial, pero no supone riesgo para la nave ni su tripulación.

El comunicado oficial de los pilotos

A través de un mensaje difundido en las últimas horas, los comandantes Juan Pablo Pinto y Leonardo Barone, a cargo del vuelo que trajo a la Argentina el nuevo avión presidencial, informaron: “En vuelo de Traslado de la Aeronave Matrícula ARG-01 desde EEUU a la República Argentina, previo al aterrizaje se solicita Permiso al Control de Aeroparque Torre, el sobrevuelo por el Eje de Pista como recepción de la Aeronave Incorporada a la Flota Aérea”.

En ese sentido, agregaron: “Tal pasaje fue autorizado por el control siendo esto uso y costumbre toda vez que se incorpora una Aeronave o cuando se Retira un Comandante. Estos pasajes son autorizados realizándose por el eje de pista, sin sobrevolar obstáculos”, manifestaron.

Cómo es el nuevo avión presidencial

La aeronave Boeing 757-256 fue comprada por el Poder Ejecutivo, por un valor cercano a los U$S 25 millones, después de pagar us$ 21.730.000. Cambio el Estado argentino entregó el viejo Tango 01, valuado en casi us$ 3 millones.

Según las imágenes de la aeronave, está totalmente pintada con los colores patrios: a lo largo de todo su fuselaje se mezclan el celeste y el blanco, con algunos detalles en dorado y el clásico sol de la bandera argentina, dibujado en el timón y en la parte inferior, entre las ruedas.

El avión «Argentina 01» estará disponible para los últimos meses de mandato de Alberto Fernández. En su interior, la aeronave cuenta con cómodos asientos, una cama, baños de lujo y conexión a WiFi de alta velocidad y

La nueva aeronave es un modelo fabricado en el año 2000. Según fuentes del Gobierno, el vehículo comenzó a funcionar como un avión comercial y en 2009 cambió su interior por equipamiento VIP. Según registros de matrículas de Estados Unidos, el avión fue originariamente de la empresa Iberia y llevaba la identificación EC-HIP, que se inscribió el 24 de abril de 2000. Luego, el 28 de mayo de 2005, cambió de manos y el dueño, Funair Corporation, pasó a anotarla como N757AG, en Estados Unidos. El 13 de abril ya figura como cambiada la titularidad a favor del gobierno argentino y está identificada como ARG-01.

