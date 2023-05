“Tengo fundamentos bíblicos”: un pastor destrozó un altar del Gauchito Gil

Ezequiel se dedica a predicar desde hace cuatro años cuando su vida dio un vuelco. De esta manera, contó que desde hace tiempo destruye varias figuras religiosas y explicó el motivo.

En las últimas horas, un video comenzó a circular en las redes y causó revuelo entre los usuarios. En las imágenes se ve a dos jóvenes destrozando una figura del Gauchito Gil ubicado a un costado de la ruta y los creyentes no los perdonaron.

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá que grandote que es”, se escucha en los primeros segundos de la filmación. “Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”, manifestó el joven y enseguida su compañero comenzó a destrozar la imagen del gaucho popular.

El lugar, que además estaba lleno de ofrendas, quedó destruido en cuestión de segundos. En primer lugar golpearon la cara de la figura religiosa correntina, y después la sacaron de la cruz. En el piso quedaron los objetos que acompañaban el altar del hombre al que muchos argentinos le rezan para pedir milagros.

En diálogo con TN, el predicador Ezequiel, como se hace llamar en las redes sociales, explicó los motivos detrás de su accionar. “Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablar sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”, detalló.

“Muchos jóvenes están atados a esa maldición y no pueden salir y creemos que en el ambiente espiritual es una maldición que lleva a la juventud a delinquir y rendir ofrendas a dioses paganos”, resaltó.

Además, señaló que la figura del Gauchito Gil, “es abominación ante los ojos de Dios”. “Si nosotros rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrendas y sacrificio hechos a el diablo”, señaló.

También explicó que hace cuatro años predica y que comenzó su vida religiosa luego de una “importante transformación”.

En cuenta de Facebook comparte, además, sobre otros actos similares. “Esto nos llevamos como trofeo”, señaló en un video donde sostiene en sus manos una estatua del Gauchito Gil y otra de San La Muerte. También compartió imágenes destrozando santos de la religión católica.

Las redes estallaron luego de la viralización del video

Los usuarios enseguida reaccionaron luego de que el video se viralizara y cuestionaron el accionar del pastor.

“Yo que el chabón estaría temblando de miedo por las consecuencias de lo que se atrevió a hacer”, fue uno de los comentarios. “Mirá que no creo en nadie, pero me dio bronca esto. Cero respeto”, sumó otra joven.

“La justicia divina existe, el karma también, todo lo que haces, lo que profesas, lo que das, lo recibís el doble”, “No soy devota del Gauchito Gil en particular, pero me dolió lo que hicieron, hay mucha gente para la que es importante. Además, hay una violencia innecesaria en destruirle la cara y burlarse. Qué pobreza de espíritu, no creo siquiera que otros pastores del bien estén de acuerdo”, señalaron otros usuarios.

Mientras tanto, hubo algunos que se lo tomaron con humor: “Se acaba de hacer enemigo público de la provincia de Corrientes. Lo van a salir a cazar con yacarés, a facón limpio y ya debe tener adjudicados 3571 gualichos”.

