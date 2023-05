En Misiones hay 170 pacientes que luchan para salir de la adicción de la Pedra

Reto a la Vida es una fundación que trabaja desde hace décadas en Misiones en la recuperación de jóvenes adictos. Su director, Miguel Ángel Benítez, comentó la preocupante expansión de la adicción a la pedra y sus devastadoras consecuencias para la salud física, mental y espiritual de las personas.

Miguel Ángel Benítez – FM Show

Con una sobrepoblación en las instalaciones y altos índices de reincidencia, la lucha contra las drogas se intensifica en una provincia donde las familias de bajos recursos se enfrentan a un panorama desafiante.

Miguel, si te digo la palabra «pedra», ¿qué disparador se activa en vos?

Caos total, porque es lo que hoy está dañando la salud física, mental y espiritual de la gente, esa es la realidad. Hoy tenemos bastantes personas con este grave problema.

¿Dirías vos que es la primera de las drogas en boga o de moda hoy en la provincia?

Hoy se conoce un poco más en cuanto a eso, pero no deja también de estar el tema de la marihuana, pero sí la pedra es una droga, le llaman la droga de los pobres, lamentablemente es así.

En algún momento cuando hablamos con vos Miguel, hace un par de años ya, ¿te acordás? Decíamos que por Iguazú había ingresado la pedra, hablábamos de Bernardo de Irigoyen y hoy rápidamente se extendió a todo el mapa.

Sí, nosotros años atrás lo que teníamos eran internos de otras provincias, teníamos mucha gente de Salta, de Tucumán, de Buenos Aires. Hoy en la actualidad tenemos casi el 70% de los internos de Misiones. Esto habla de que la cosa lamentablemente ha empeorado. Ahora nosotros tenemos casi 170 internos en la provincia de Misiones, donde tenemos 70 hombres acá en Posadas. Tenemos también una casa para mujeres con 40, en Eldorado 35 hombres más, en Aristóbulo del Valle también tenemos 26 chicos. Y la verdad es que estamos sobrepoblados de gente.

No hay instalaciones que alcancen, ¿es así?

Es un tiempo muy complicado. Nosotros por ejemplo ahora hacemos entrevistas los miércoles. Y la verdad que más o menos estamos teniendo entre 12 y 15 entrevistas cada miércoles.

¿Ustedes eligen de acuerdo a la gravedad de la adicción y del deterioro que produce en el organismo?

Sí, el deterioro es muy rápido. En lo físico más que nada y también en lo mental. Entonces vamos evaluando, no es que internamos de inmediato porque hay una lista importante también de personas esperando. Pero hay veces que tenés que internar a algunos más rápido que a otros, eso está claro.

Y en esa espera de la internación muchas veces seguramente chocás contra la frustración, te enterás que un adicto murió, que terminó delinquiendo, que está preso, ¿no?

Sí, hay de todo. Están aquellos que se pudieron internar, otros que lamentablemente no pudieron llegar a vivir alguna segunda o una tercera entrevista, porque justamente cayeron presos, muchos también se han suicidado, también ha habido casos de todo tipo. No quiero ser dramático, pero es la realidad.

¿La droga suele conducir al suicidio también?

Y es uno de los factores más habituales por el cual también la gente se suicida. Lo que pasa es que la droga es una consecuencia, muchas veces, de un corazón vacío, de falta de contención, ya sea en hogar, falta de afecto, no hay perspectiva al futuro. O sea, en lo laboral también está muy complicado, pero por sobre todas las cosas, la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido de suicidios, por ejemplo, fue por la droga, lamentablemente.

¿Cómo influye el apoyo y la participación de los rehabilitados en la labor de Reto a la Vida para ayudar a otros adictos en su proceso de recuperación?

Tenemos varios reincidentes también. La verdad que nosotros, por ejemplo, de las 170 personas que yo nombro, no es que todos están tampoco en una etapa de rehabilitación, sino que hay muchos rehabilitados. Lo que tiene Reto, es que tenemos un equipo humano muy bueno.

Por ejemplo, nosotros tenemos una casa de 70 hombres. De los 70, hay 35 que están rehabilitados, terminaron su tratamiento y hoy por hoy quieren quedarse un tiempo a poder servir en una forma de agradecimiento por lo que un día hicieron por ellos también.

¿Cuáles son las adicciones más comunes en el centro actualmente?

Tenemos mucho consumo de drogas. Hay pedra, cocaína, marihuana y también muchas personas con problemas de alcohol. El tema del alcohol, más que nada ocurre con personas más grandes, lamentablemente aquel que se droga también tiene un problema de alcohol.

Como parte del programa, tenemos talleres ocupacionales en los que enseñamos a la gente también a funcionar. No usamos mucho la palabra trabajo porque más que nada es una capacitación que le damos a la gente porque lamentablemente el 50% de las personas que llegan tienen problemas de delincuencia. Entonces, hay que enseñarles disciplina, a levantarse temprano, a saber que tienen que buscar una salida laboral para que el día de mañana no vuelan otra vez a esa esquina que tantos años tuvieron y puedan mantener su mente ocupada, y no solamente su mente ocupada sino que el día de mañana la responsabilidad de lo que lleva una familia adelante.

Después de la pandemia, ¿los casos de adicción se multiplicaron? ¿O durante la pandemia?

Antes de la pandemia no teníamos tantos casos como tenemos ahora, por ejemplo. O sea, la población de personas no era tanta. Siempre fuimos un centro con mucha demanda, porque Reto a la Vida también es un centro gratuito entonces es el primer centro que buscan.

Nosotros estamos hace 30 años. Y bueno, gracias a Dios, pudimos autosustentarnos. Hoy tenemos más talleres ocupacionales internos, entonces de esa manera también no exponemos a la gente a un trabajo afuera, ni que estén vendiendo. Ser una ONG también no gubernamental, hemos tenido que poner el hombro siempre, esa es la realidad de todo.

Miguel, ¿cómo llegaste a Reto y hace cuánto? ¿Y en qué circunstancias llegaste?

Yo llegué a Reto con 17 años… antes de cumplir 17 y hoy tengo 46, así que toda una vida acá. Gracias a Dios no tuve problemas con drogas, yo llegué a Reto solamente como voluntario hasta que un día el director me dice: “Tenemos gente para ingresar y no tenemos quien los cuide”. Entonces yo le dije: “bueno, me quedo, me quedo tres meses”; y al final fueron casi 30 años.

Si tengo que volver a nacer, tomaría la misma decisión porque uno también siente mucho amor por lo que hace y por la gente. No solamente cambia un chico, no cambia solamente una chica, sino una familia, y eso, la verdad, eso es lo que produce mucha satisfacción en nuestro corazón.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Misiones al ser el hogar del centro de rehabilitación más grande de Argentina y cómo afecta esto a las familias de bajos recursos que luchan contra el problema de las drogas?

Misiones tiene un privilegio muy grande de tener tres centros de rehabilitación. Hoy en la Argentina el centro más grande está acá, justamente en la provincia de Misiones. Y los otros centros en otros lugares son pagos y son muy caros para una familia que ya viene diezmada por un problema de este tipo. Además, el tema de las drogas, lamentablemente ocurre en la clase social baja porque no pueden pagar un tratamiento, la peor droga, la más letal, es la más barata y a la que tienen acceso los sectores más empobrecidos.

¿Qué pensás del camino hacia la liberación de la marihuana? Hoy el propio Estado está trabajando con medicamentos a base de cannabis.

En mi opinión yo creo que va a ser muy malo. Lo que pasa es que hoy vivimos un tiempo muy diferente. Yo me acuerdo que antes el que se drogaba, lo escondían, hoy pasa por al lado de uno y está fumando. Nuestros hijos de 7, 8, de 9 años van a estar conviviendo con esa clase de personas también. Yo creo que el acceso a la marihuana va a ser mucho más de lo que hoy vivimos.

¿A qué edad se inician los chicos en la droga?

Tenemos de todos los casos que te puedas imaginar. El otro día por ejemplo vino un chico de 10 años. En algún momento hay que poder crear un centro de rehabilitación para niños, no tenemos la infraestructura y tampoco tenemos la gente para poder tener niños dentro de nuestra institución. Y además de todo, no dejan de ser niños. Son adictos, pero siguen siendo niños. Ellos quieren jugar, piensan, juegan y actúan como niños. Y hoy por hoy, en lo que es Reto a la Vida, no tenemos un centro para ellos. Sí tenemos un hogar de niñas en el que hay situaciones de abandono, de dramas familiares y abusos sexuales.