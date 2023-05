Misiones | El proyecto “Insecto Esteril” se encuentra en su etapa final

El proyecto de Método TEI (utilización de la técnica del Insecto Estéril) que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, en el Centro Misionero de Investigación y Control de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas, se encuentra en etapas avanzadas y finales.

El equipo de la Dirección de Saneamiento, dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, está a cargo del proyecto que comprende la cría masiva machos de Aedes aegypti, para ser esterilizados y liberados en zona urbana, para que estos mosquitos machos estériles compitan con mosquitos machos salvajes por la hembra salvaje para que su descendencia sea inviable y reduzca así la población del vector.

El trabajo generará nuevos conocimientos e información que contribuirá al desarrollo, fortalecimiento y aplicación de la TIE. La misma es una estrategia innovadora en el manejo integrado de vectores de importancia sanitaria para la región, además brindara una nueva herramienta disponible para los efectores de la Salud Publica de la Provincia, sumándose a las actividades ya realizadas hasta la fecha para la prevención y control de enfermedades vectoriales trasmitida por el Aedes aegypti, como el dengue, fiebre amarilla, chikunguña y Zika”, remarcó el Director de Saneamiento y coordinador del proyecto, Dr. Fabián Zelaya.

“El 2020 dimos inicio este proyecto contando con la colaboración y asesoramiento de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y profesionales del Grupo de Control Biológico de Vectores del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de Cuba”, agregó.

En la Técnica de Insecto Estéril (TIE) los usos de radiación Gamma para la esterilización de mosquitos machos presentan varias ventajas: no genera resistencia, no utiliza químicos, no existe manipulación genética, se irradian machos.

Proyecto

En cuanto al avance del proyecto, Zelaya comentó que en la primera fase se realizó la selección de dos barrios no próximos a la zona urbana donde se liberarían los mosquitos estériles. “Se empezó a hacer un monitoreo en esos barrios, para ver la cantidad y abundancia del vector a través de ovitrampas colocadas en esos en forma ininterrumpida”.

Se crían cuatro descendencias de machos, “y ese cuarto estadio pupario se realiza la esterilización en Parque de la Salud con radiación Gamma. Tras 3(tres) año de investigación, se llegó a la conclusión que 50 grays (Gy) es la cantidad de exposición necesaria para asegurar un 98% de esterilidad, longevidad, fecundidad y fertilidad”, puntualizó Zelaya.