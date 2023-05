Posadas | Desde el hospital, el empleado municipal habló tras el ataque que recibió por parte de un boxeador: “Después de golpearme, me amenazó y volvió a desafiarme”

En la tarde del miércoles pasado, un joven recolector de residuos identificado como Remigio Gómez fue brutalmente golpeado por un boxeador en la ciudad de Posadas. El incidente tuvo lugar alrededor de la 1 del mediodía, cuando Gómez y su equipo concluyeron su trabajo de recolección en la avenida López Torrez y Trincheras de San José.

Según el testimonio de Gómez, mientras realizaba las últimas copias de su labor, observó cómo los vecinos arrojaban desperdicios, incluyendo carne podrida, fuera de los tachos de basura. Dado que los contenedores no estaban tan llenos esos días, solicitó a los vecinos que depositaran los desechos dentro de los contenedores. Fue en ese momento que se produjo el altercado. recolector de residuos golpeado

«Mi compañero intentó comunicarse amablemente para solicitar que tiren los residuos correctamente, pero los vecinos reaccionaron de manera hostil. Empecé a recibir empujones mientras trataba de recuperar el aliento. Le pregunté al hombre qué estaba sucediendo y, en ese momento, el boxeador me golpeó en la sien. Vi todo borroso y traté de reaccionar, pero no pude», relató Gómez.

El joven recolector continuó explicando que, al intentar ponerse de pie, fue nuevamente atacado por el boxeador. Este le propinó varios golpes en la cara, el ojo y la cabeza, mientras Gómez yacía en el suelo de la avenida López Torrez. Además de los golpes, recibió varias patadas en los brazos y en las piernas.

«Después de golpearme, me amenazó y volvió a desafiarme, diciendo ‘vení, vení’. Yo le respondí que estaba trabajando y me dijo que él también trabajaba. Entonces, me pregunto si ser recolector de basura no es un trabajo, porque recojo la basura y me tratan como basura», lamentó Gómez.

Actualmente, Gómez se encuentra hospitalizado y en proceso de realización de estudios médicos. Aún le resta realizar uno de ellos para evaluar el estado de su vista, ya que su visión se ha visto afectada tras el violento episodio.

«Hay compañeros que se cortan las manos, hay personas que nos ven y dicen que no nos higienizamos», añadió Gómez, indignado.

El joven recolector espera que se haga justicia por lo ocurrido. Sin embargo, expresó su preocupación ante lo sucedido después del incidente. Según Gómez, la actuación de las autoridades fue cuestionable, ya que permitieron que el agresor se marchara sin detenerlo en el momento. Incluso, hubo quienes acusaron a los recolectores de ser los provocadores. Actualmente, el presunto agresor José “Wally” Mareco se encuentra detenido.

