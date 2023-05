Con los tres circuitos del parque funcionando con normalidad, Iguazú ya recibió a más de 1500 visitantes en este inicio del fin de semana largo

Ángel Palma, presidente de la asociación de guías de turismo, habló acerca de cómo se está transitando el fin de semana largo en el Parque Nacional Iguazú. Expresó que el 75% de los visitantes son argentinos y brindó recomendaciones a tener en cuenta para el ingreso al parque.

¿Cómo está Iguazú en este inicio del fin de semana largo?

Angel Palma: Como siempre, es un día hermoso aquí en el Parque Nacional Iguazú y los coatíes siempre están dispuestos a recibir a todos los visitantes. La verdad es que ha sido una mañana que ha comenzado bien con el inicio del feriado largo. Hasta ahora, hemos tenido un ingreso de aproximadamente 1.800 personas en el Parque Nacional hoy, y se espera un número interesante para los próximos dos o tres días, alrededor de 7.000 a 7.500 personas aproximadamente.

Es posible que el número sea aún mayor, ya que no tenemos estadísticas precisas sobre las personas que llegan a nuestro destino de forma particular. Principalmente, se estima en función de la cantidad de vuelos en el aeropuerto local y las reservas. Sabemos que tenemos una ocupación de entre el 85% y el 90% para este fin de semana largo en Iguazú.

¿Qué tipo de turistas predominan en Iguazú este fin de semana? ¿Son argentinos o extranjeros?

AP: Sí, en particular este fin de semana tenemos una mayor cantidad de turistas argentinos. Aunque también hemos observado turistas uruguayos para este fin de semana, cuando los fines de semana largos coinciden con fechas internacionales, también suele haber una mayor participación o visita de brasileños. Los fines de semana largos o cuando tienen días libres, se incrementa el número de visitas de brasileños.

En el caso de este fin de semana debido al 25 de mayo, hay una mayor cantidad de argentinos dentro del Parque Nacional en estos días. Creemos que entre un 70% y un 75% de los visitantes serán argentinos.

Tal vez te interese leer: Con un 90% de ocupación hotelera, se espera que las Cataratas del Iguazú alcancen este fin de semana XXL los 700 mil visitantes en lo que va del año

¿Qué recomendaciones le darías a los turistas para visitar el parque en estos días?

AP: Una de las principales recomendaciones que siempre hacemos es que compren las entradas por internet. Esto no es porque no haya lugar, sino para prever la cantidad de visitantes y poder organizar mejor la logística dentro del parque. De esta manera, como hemos hecho en ocasiones anteriores, podemos garantizar un paseo agradable para todos, evitando aglomeraciones en ciertos puntos o retrasos en la toma del tren. No es que no haya lugar, es simplemente una cuestión de organización.

Además, es importante venir con ropa y calzado cómodo para caminar. No hay que olvidarse del repelente de insectos, protector solar y una botella de agua, ya que el recorrido es bastante largo, con tres circuitos habilitados dentro del parque nacional: el circuito hacia la Garganta del Diablo, el circuito inferior y el circuito superior. Todo está funcionando con normalidad. Así que tienen un día para recorrer y disfrutar. Los días son hermosos, soleados y muy agradables. Las temperaturas están muy agradables también.

¿Hay alguna complicación para los turistas al llegar al parque o al Puerto Iguazú? ¿Se han resuelto los problemas mencionados en las noticias de ayer?

AP: Ayer tuvimos algunas dificultades, hubo momentos en los que hubo problemas para acceder o salir de Puerto Iguazú, pero en ningún momento hubo inconvenientes, demoras o cortes de acceso al Parque Nacional Iguazú o al Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú.

Se organizó un operativo con personal policial, gendarmería y también colegas de taxis y remises locales, quienes acudieron para garantizar la normalidad en el ingreso y la salida del Parque Nacional y del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú. Así que todo está funcionando con normalidad hoy, así que simplemente prepárense, vengan dispuestos a caminar por el Parque Nacional y disfrutar del día.

Sumate a la comunidad de MisionesOnline y enterate de todas las noticias por WhatsApp https://t.co/skHIPVYGJf — misionesonline.net (@misionesonline) May 24, 2023