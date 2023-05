Misiones trabaja fuertemente en la prevención y acompañamiento a jóvenes que padecen consumos problemáticos

Rosa María López, de la Secretaría Nacional de Drogas de la Nación Argentina, habló sobre el trabajo que están realizando activamente en la prevención y acompañamiento durante el proceso de los consumos problemáticos y de la droga llamada “Pedra” que se volvió popular entre los jóvenes.

Santa María de las Misiones – Rosa María López

¿Cómo trabajan en la zona norte en relación al consumo problemático de sustancias?

Rosa María López: Estoy a cargo de la coordinación de la SEDRONAR, un dispositivo territorial comunitario ubicado en el kilómetro 3 de Eldorado. Trabajamos en la prevención de consumos problemáticos y adicciones, ofreciendo talleres y charlas en escuelas que lo soliciten.

En términos de prevención, el equipo técnico del dispositivo visita diversas instituciones y escuelas en la zona norte. Dentro del dispositivo, también se ofrecen talleres de prevención, como talleres de música, gimnasia para diferentes grupos de edad, zumba, taller de cocina, entre otros, con el objetivo de apuntar a la prevención.

Cuando la problemática ya está presente, cuando hay consumo o adicción, el enfoque es diferente. Trabajamos según la Ley de Salud Mental 26.657, reconociendo que la adicción es un problema de salud mental. En este caso, se trabaja en base a la voluntad de la persona que busca asesoramiento.

Una vez que se proporciona información sobre el abordaje y si la persona está de acuerdo, se firma un acta de compromiso y se realiza una entrevista de admisión. Esta primera escucha, realizada por tres profesionales, es de suma importancia para aquellos que atraviesan un consumo problemático o adicción.

Este proceso se aplica únicamente a personas mayores de edad. Si la persona acepta lo que se le ofrece en el dispositivo, se inicia un abordaje ambulatorio. De acuerdo a lo manifestado durante la entrevista, se elabora un plan de abordaje individual. Si el paciente es mayor de edad y cuenta con el apoyo de su pareja o algún familiar, también existe un espacio en el dispositivo destinado a aquellos que acompañan a personas que atraviesan un consumo problemático o adicción.

Ofrecemos un tratamiento integral y creemos que el grupo de apoyo, especialmente los familiares directos, deben ser acompañados en este proceso. Frente a un consumo problemático o adicción, no solo sufre quien lo atraviesa, sino también los familiares o aquellos que están cerca de la persona.

Gracias a los resultados que estamos viendo, no solo acompañamos a quien está padeciendo, sino también a un familiar más cercano, siempre de manera voluntaria. Hay un espacio destinado los miércoles con un psicólogo a cargo de este espacio que se llama psicoterapia grupal. Allí los familiares de las personas en tratamiento tienen su espacio de escucha, lo cual resulta muy enriquecedor y fortalece a los padres que están pasando por esta situación tan difícil.

Teniendo en cuenta que nadie está exento, siempre remarco esto, nadie puede decir «a mí no me va a pasar». Y en el tema del consumo problemático y la adicción, no podemos decir que haya una única causa, es un fenómeno multicausal. Es importante analizar qué está llevando a esta persona a consumir, por qué decidió hacerlo, en qué momento, qué pasó, y poder acompañarla. Es una tarea bastante compleja, difícil y de largo plazo, pero estamos obteniendo muy buenos resultados desde nuestro dispositivo.

Consumo de la «Pedra»

Vinculado con el consumo problemático, ¿Qué ocurre con los adolescentes en relación al consumo?

RML: Cerramos el año 2020 con datos estadísticos nada alentadores, y hasta el 2023 el consumo sigue en aumento, incluso en edades cada vez más tempranas. Hablamos de consumos problemáticos, porque debemos tener en cuenta que para llegar a un consumo problemático o una adicción, no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere un mínimo de 6 meses a 12 meses de consumo. Comienza con un consumo esporádico, se convierte en un hábito, luego en un consumo problemático y finalmente en una adicción.

Cuando hablamos de una adicción, ya estamos frente a una enfermedad de salud mental. Actualmente tenemos registrados por consultas en el dispositivo a 47 adolescentes con consumo problemático de una sustancia llamada Pedra. Este consumo sigue presente y en aumento, afectando a edades cada vez más jóvenes. Estos adolescentes son acompañados por un tutor, un adulto mayor o sus padres, ya que, si bien muchos de ellos tienen la voluntad de recibir ayuda, otros no.

Respecto al consumo de la «Pedra», ¿Es una problemática más local?

RML: Sí, es una droga que se dio a conocer en el contexto de la pandemia en el año 2020, cuando las personas ya adictas a esta sustancia no podían salir de casa, debido a las restricciones. La «Pedra» es un término que proviene de Brasil, y es una droga altamente adictiva y barata. Según los testimonios de las personas que consumen esta sustancia, es 10 veces más fuerte que la cocaína.

Realmente nos enfrentamos a una droga muy potente, con efectos muy dañinos. Lamentablemente, cada vez más niños, adolescentes, la están consumiendo. Pero lo positivo es que estos 47 adolescentes, simbólicamente hablando, ya no tienen que guardar en secreto su adicción, ya que la palabra «adicción» simbólicamente significa no poder contar, no poder decir. Por eso hice hincapié en la importancia de acercarse y poder compartir lo que les está pasando.

Haciendo una comparación con el Paco, ¿tienen características similares?

RML: La Pedra, según los testimonios de las personas que consumen, puede confundirse con el Paco o el crack, pero ellos afirman que es completamente diferente para aquellos que ya son adictos a esta sustancia. Quienes han probado la Pedra y están entre los 20 y 24 años hasta los 40 años, y ya han probado otras sustancias, eligen quedarse con la Pedra porque no encuentran otro placer igual. Lo hacen por placer, porque les gusta. Afirman que ninguna otra sustancia produce la misma sensación, no quieren volver a consumir otra sustancia porque no les «pega» de la misma manera, así es como lo expresan.

Es una droga que ingresó o ingresa a través de Brasil, desde la zona norte, por eso San Pedro, Andresito, San Antonio, Eldorado, Puerto Piray, Montecarlo, son las zonas donde se consume con mayor presencia. La Pedra es actualmente la sustancia más consumida, hablando de sustancias ilegales. Además, no solo se consume Pedra, sino que también el alcohol está presente como sustancia legal, así como el cigarrillo. Quienes consumen Pedra también deben comprarse un cigarrillo, ya que la forma de preparar la sustancia requiere la ceniza del cigarrillo y papel metalizado para hacer su propia pipa casera. Esto incrementa el consumo en la zona.

Ofrecemos tratamiento, buscamos reforzar ciertos aspectos siempre teniendo en cuenta los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Lo más preocupante de los 47 registros que tenemos en el dispositivo es que la mayoría de ellos no está asistiendo a la escuela. Por lo tanto, el gran desafío es brindarles tratamiento y lograr su reinserción social, permitiendo que puedan regresar al sistema educativo.

De los adolescentes en tratamiento, específicamente con Pedra en Eldorado, ¿Cuántos son?

RML: Son 47 adolescentes específicamente con consumo de Pedra en Eldorado. Esto se debe a que, teniendo en cuenta que se requiere un consumo esporádico, un hábito y un consumo problemático, la mayoría de estos jóvenes comienza con el alcohol, que siempre está presente, luego pasan a la marihuana y cuando consumen Pedra es cuando aparece el consumo problemático. El consumo de Pedra puede despertar agresividad y comportamientos que llaman la atención de los padres. Los jóvenes comienzan a perder peso y abandonan la escuela, lo que indica que están teniendo un consumo problemático.

Tenemos múltiples testimonios, por ejemplo, una madre nos contó que, para poder salir de su casa o realizar algún trámite, tiene una habitación con una cadena y un candado. Antes de salir, debe guardar su cocina, su garrafa y sus objetos de valor bajo llave. Esto se debe a que la necesidad de consumir y la falta de dinero lleva a estos jóvenes a cometer delitos. Por eso trabajamos en conjunto con los padres. Muchos de ellos dicen: «Gracias a Dios, aún no le ha pasado nada al vecino, sólo me ha robado a mí».

Si hay algún padre preocupado, ¿Cómo pueden acercarse a ustedes?

RML: La mayoría de las consultas con adolescentes se originaron a través de charlas de prevención de adicciones en las escuelas. Durante estas charlas, proporcionamos la dirección, el número de teléfono y los horarios de atención, y varios adolescentes vinieron a nosotros por recomendación de un compañero que asistió a la charla.

Los adolescentes se informan entre ellos y luego comparten la información con sus padres. Siempre es voluntario, aunque en algunos casos los ingresos se realizan a través de la justicia, mediante solicitudes de protección de menores o ingresos involuntarios.

En esos casos, activamos otro protocolo en coordinación con otras entidades. Es muy importante trabajar en colaboración con el Ministerio de Salud y los hospitales. En Eldorado tenemos un excelente trabajo en ese sentido. Los adolescentes ingresan al hospital por emergencia y estamos en constante comunicación con el Servicio de Salud Mental de la ciudad.

