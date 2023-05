Panaderos preocupados por un nuevo aumento de la harina y la escasez de productos importados

Miguel Krawczuk, presidente del Centro Industrial de Panaderos de Misiones, comentó sobre la situación económica actual que los llevó hoy a buscar acuerdos con la provincia en cuanto a los servicios, y acuerdos como el Ahora Pan, fijando su precio a 500 pesos el kilo hasta junio.

TM – Miguel Krawczuk

Se extiende y renueva el programa provincial Ahora Pan, ¿Cómo impacta esto en la actividad de los panaderos en la provincia de Misiones?

Miguel Krawczuk: Hemos acordado con el ministro Safrán que el pan se venderá a 500 pesos a partir del 15 de mayo al 15 de junio, y luego a 550 pesos del 15 de junio al 15 de julio. Eso es lo que se acordó para los próximos dos meses.

¿Qué tipos de panes estarían incluidos en esto?

MK: Está incluido el pan francés y el mini francés. Algunos tienen el nombre de «mignon», pero siempre estamos hablando de una muy buena calidad de pan. No es que estemos reduciendo la calidad sólo porque el precio es un poco más bajo. Mantenemos la calidad a esos precios.

¿La gente realmente va a comprar a ese precio que ustedes están manejando actualmente, o la venta también se ha visto afectada?

MK: Disminuyó un poco, tanto la cantidad de personas que ingresan a la panadería como los clientes en general. Pero también ha disminuido la cantidad de pan vendido, como el medio kilo o los 600 gramos. Es la situación que estamos viviendo en este momento.

¿Y en cuanto a la venta de otros productos como las facturas, las tortas y las chipas?

MK: Están bien, estamos en nuestra temporada alta que es el invierno, así que las ventas van bien. Sin embargo, tenemos un gran problema, hemos acordado el precio del pan con el ministro el jueves pasado, pero el lunes siguiente la harina aumentó un 10%. Imagínate la situación en la que nos encontramos.

En mayo, este fue el tercer aumento del precio de la harina. Además, no podemos conseguir crema de chantilly para decorar las tortas debido a un componente importado. Estamos enfrentando dificultades en nuestro sector, pero seguimos adelante, aunque cada vez se vuelve más difícil.

¿Cómo hacen frente a los aumentos en el precio de la harina y otros costos relacionados con los insumos?

MK: Hasta ahora, siempre hemos respetado el acuerdo desde que se inició el programa Ahora Pan. También existe un compromiso por parte del ministro, que si enfrentamos muchos aumentos, debe revisar los precios y sentarnos a discutir las medidas que tomaremos. Pero hasta ahora, eso no ha prosperado porque siempre hemos mantenido el precio. No sé qué sucederá a partir de ahora, ya que la información que tenemos es que el precio de la harina seguirá subiendo.

Sin embargo, nuestro convenio con el gobierno establece que si consumes hasta 10.000 kW de energía, se te descuenta un 50% de la factura de luz. Si superas los 10.000 kW, se te descuenta un 35%. En este momento, el programa Ahora Pan no es tan beneficioso para nosotros debido a los aumentos que enfrentamos, pero lo seguimos manteniendo principalmente para asegurar que haya un buen pan a un buen precio.

Antes solían tener plazos un poco más largos, trimestrales, y ahora son más cortos, ¿Esto afecta a todos los costos relacionados con la producción de productos de panadería?

MK: Sí, eso es cierto. En este momento, nos enfrentamos a muchas dificultades. La idea es que nuestros clientes sigan viniendo a nuestra panadería, porque si no no tenemos clientes. Estamos sacrificando nuestros márgenes de ganancia para mantener nuestros empleos y nuestras empresas. Creo que superaremos esta situación, pero lamentablemente no sabemos cuándo. Tenemos que seguir administrando nuestras empresas en esta turbulencia, pero es lo que nos toca vivir.

¿Qué otros productos escasean?

MK: Sí, ocurre que los fabricantes están enviando menos mercancía a nuestros proveedores, lo que a su vez provoca escasez. Por ejemplo, teníamos problemas para conseguir cerezas y rodajas de piña. Actualmente, prácticamente no se consiguen. Estamos realizando cambios en la decoración debido a los productos que sí podemos conseguir.

¿Cuál es la situación en otras panaderías?

MK: Nuestro gran problema son dos costos muy altos. Uno de ellos es la energía, a pesar del subsidio, y el otro es el gas. Solo para darte una idea, en mi local gastamos 400 mil pesos mensuales en gas. Mientras tanto, una panadería similar en Buenos Aires gasta entre 70.000 y 80.000 pesos. Ahí radica nuestro gran problema. También tenemos los costos del transporte y los impuestos, que muchas provincias no tienen, pero así es como vivimos en este momento.

¿Cómo visualizas el panorama de aquí al 15 de junio?

MK: Siempre hemos respetado el acuerdo con el ministro y ya tenemos dos meses pactados. Pero hay un compromiso mutuo de revisar los precios si los aumentos continúan de esta manera. Sin embargo, no sabemos qué sucederá. Existe una incertidumbre total, nadie sabe nada. Además, a nivel nacional, tampoco pueden hacer mucho frente a todos estos aumentos. Estamos a merced de todas estas dificultades.

