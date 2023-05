El gremio bancario consiguió una revisión de la paritaria y el aumento salarial hasta julio será de 66%

Diez días después dei iniciar las conversaciones con las cámaras empresarias y tras alertar por la inminencia de un paro en la actividad, el sindicato La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, logró la revisión de la paritaria que había firmado hace tan sólo dos meses y consiguió elevó al 66% el aumento salarial hasta julio.

Así, el nuevo aumento, que va de enero a julio, alcanzado con ABAPPRA, ADEBA, ABA y el Banco Central, será retroactivo a abril y se distribuirá en tres tramos. Además, se incrementará el adicional por participación en las Ganancias del sector. Habrá una nueva revisión en agosto.

Al 24,1% percibido en el mes de abril por los trabajadores bancarios se le adicionará 6 puntos, lo que elevará el incremento al 30,1%. El sueldo mínimo pasará a ser de $312.139,49.

En mayo se adiciona un 14%. Al 8,4% pactado en el acuerdo anterior, se le agregarán 5,6 puntos por lo que el aumento desde inicios de año llega al 44,1% en el quinto mes del año. El salario más bajo del sector pasará a $345.728,68.

A partir de junio, el salario de un bancario aumentará otro 11,9% para alcanzar un incremento total del 56%. El sueldo mínimo pasará a ser de $374.279,49.

En julio, se le complementarán otros 10 puntos, para totalizar una suba salarial total de 66% y llevando al piso salarial de los bancarios a $398.271,76.

A su vez, el bono por el Día del Bancario, en noviembre, para un trabajador de nivel inicial será de $342.663,54.

Por otra parte, acordaron realizar una nueva revisión salarial en agosto.

El acuerdo que había alcanzado La Bancaria para los primeros meses del año

En alerta por la crisis cambiaria y la aceleración de la ya de por sí alta inflación, la Asociación Bancaria (AB), reclamó a comienzos de mayo rediscutir las condiciones del acuerdo dos meses atrás y consiguió el aval del Ministerio de Trabajo para una audiencia que tuvo lugar el 15 de mayo.

A mediados de marzo, la Bancaria y las cámaras empresarias que adjuntan las entidades financieras habían acordado en paritarias un aumento salarial de 32,5% por cinco meses y una compensación por los descuentos en el impuesto a las Ganancias a través del pago de un bono por única vez, cuyos montos fueron desde los $50.000 a los $450.000 de acuerdo a la categoría.

Se trató de una suma no remunerativa a pagarse en dos cuotas: la primera en mayo y la segunda en septiembre, de acuerdo con lo informado por el gremio. En el caso de los bancos que devuelven el impuesto a las Ganancias a sus trabajadores, no abonarían ese bono, salvo en los casos de los trabajadores que por su nivel de ingresos no tengan devolución del impuesto, explicaron.

También había un porcentaje de 0,7% por el período paritario 2022 para completar una suba anual de 94,8%, en línea con lo que fue la inflación. Para el inicio del año el aumento se otorgó en cuatro partes: 6% retroactivo a enero, que tocará el 13,1% en febrero; en marzo llegará al 24,1% para terminar en el 32,5% en mayo.

Además, se había ratificado un pago de $273.500 por el Día del Bancario (en noviembre).