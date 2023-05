Yerbateros rechazan cambios en la corresponsabilidad gremial: “No estamos conformes con que nos impongan la actualización de tarifas cada vez que ellos vean la necesidad de recaudar”

El dirigente yerbatero Marcelo Hacklander expresó su desacuerdo contra la decisión del Gobierno Nacional de realizar cambios en la corresponsabilidad gremial yerbatera. Cuestionó la actualización de aportes, exigencia de declaraciones juradas a productores y la introducción de la cosecha mecanizada.

Yerbateros rechazan esta adenda al convenio de corresponsabilidad gremial yerbatera firmada el 18 de mayo por algunas asociaciones y el Gobierno nacional. Al respecto, el productor yerbatero y también director del INYM Marcelo Hacklander, detalló que son tres las actualizaciones que cuestiones de esta actualización al documento.

Principalmente, las asociaciones que no firmaron este documento y que están en contra de él se oponen a la cláusula que pretende aumentar los aportes “cada vez que haya aumentos salariales o cada vez que el Ministerio de Trabajo y la UATRE lo decidan”, indicó Hacklander.

“También nos oponemos a la exigencia de declaraciones juradas a productores, cosa que actualmente realizan los secaderos que son los que reciben la materia prima. Y estamos en contra de introducir la cosecha mecanizada. Vemos un problema gravísimo porque si bien la cosecha mecanizada disminuye la utilización de mano de obra por cantidad de kilos cosechados, las tereas posteriores y culturales que se necesitan esas plantaciones, aumentan notablemente, esta gente va a estar pagando un monto diferencial a lo que pagamos nosotros con las cosechas tradicionales”, explicó Hacklander.

Por esto, aseguró que ya elevaron cartas de documento solicitando negociaciones, pero todavía no obtuvieron respuestas favorables. Además, manifestó su preocupación con las asociaciones firmantes “por haber sido excluidos de las negociaciones del convenio”

“Consideramos que existe discriminación hacia nuestro sector y que se intenta crear divisiones. Las asociaciones excluidas representamos a la mayoría de los productores y consideramos injusto no ser incluidos en las discusiones que nos afectan directamente”, expresó el productor.

A su vez, Hacklander dejó en claro que no están en contra de volver a estudiar las bases de la corresponsabilidad gremial, sobre todo si esto se hace teniendo en cuentas la necesidad del sector.

Pero bajo ningún punto están “conformes con que se impongan la actualización de tarifas cada vez que ellos (Nación) vean la necesidad de recaudar”, sostuvo. “Vamos a ser los financistas de un sistema que no está funcionando para nada, porque no tiene sentido que tengamos aumentos nosotros cuando ellos no saben manejar esa plata”, apuntó.

El reclamo de todas las asociaciones que no firmaron la adenda

La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Asociación Chimiray, Unión de Agricultores de Misiones (UDAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de la Zona Sur de Misiones (APAZUR), el Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA), la Asociación Civil Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), la Asociación Civil de Productores Yerbateros y la unión de Tareferos del Alto Uruguay, repudiaron esta actualización del documento por medio del siguiente comunicado:

Rechazamos el documento suscripto en la ciudad de Posadas el día 18 de mayo de 2023 por algunas entidades de productores, identificado como ADENDA AL CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD GREMIAL YERBATERO, por irregular, parcial y alejado de los intereses de la actividad yerbatera

El Convenio de Corresponsabilidad Gremial yerbatero firmado en el año 2014 permitió el ordenamiento del sector garantizando el pago de aportes y contribuciones en un porcentaje mayor al 99 por ciento de todos los trabajadores del sector.

La adenda pretendida pone en riesgo el mismo, ya que permite la actualización de la tarifa sustitutiva de oficio y al solo criterio y voluntad de una persona radicada en Buenos Aires, a más de 1.000 kilómetros de la zona productora, lo que importa ir contra el espíritu de los convenios de corresponsabilidad gremial, establecidos como una herramienta para aportar soluciones a las realidades propias de las partes.

Asimismo, repudiamos la actitud de las personas firmantes de la mencionada adenda en representación de algunas asociaciones del sector yerbatero por ir en contra de los intereses de los productores, cargando a los mismos de obligaciones y cargas burocráticas que no aportan beneficio al sector.

