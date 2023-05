La ministra de Acción Cooperativa de Misiones aclaró que la CEEL de Eldorado no fue intervenida por el INAES: “ellos vinieron a revisar la documentación y a ayudar”

En los últimos días, surgió una gran controversia en torno a la Cooperativa Eléctrica de Eldorado, por la intervención de un veedor del Instituto Nacional de Cooperativismo (INAES). Ante este escenario, la ministra Liliana Rodríguez, titular de Acción Cooperativa de la provincia, brindó declaraciones sobre esa situación.

Según la ministra Rodríguez, ella misma mantuvo una reunión con Alejandro Siucho, el veedor designado por el INAES, quien está presente en la cooperativa desde el 11 de mayo. El propósito de dicho encuentro fue esclarecer las razones que motivaron su presencia en la cooperativa, considerando que su ministerio es el organismo de control provincial y no había recibido información por parte del gobierno nacional.

“En realidad vinieron a mirar los papeles, a ver los distintos libros que tiene la cooperativa, a ver cómo está, y por eso se malinterpretó como una intervención. Ellos me plantean que vienen a ayudar si es que es necesario, y si no, a decir que está todo bien. No es habitual que vengan, pero tampoco es muy extraño, así que estamos al tanto. No está intervenida la cooperativa, y está trabajando por un período de tiempo, no sabemos cuánto”, explicó la ministra.

Dentro de las tareas encomendadas al veedor, se incluye la revisión exhaustiva de los diarios, libros diarios, actas de reuniones, registros y toda la documentación pertinente. Además, se realizará un arqueo de caja hasta la fecha.

“Es lo que pidió la directora nacional, ellos van a mirar los arqueos de caja. Eso no quiere decir ni que esté intervenida, ni que ellos puedan presentar alguna propuesta o falencia o lo que sea, sino que solamente miren los arqueos de caja, es el pedido de la Nación”expresó.

En relación a la intervención o veeduría, la ministra aclaró que este tipo de acciones no son habituales, sino que suelen llevarse a cabo a raíz de denuncias o solicitudes de algunos socios. Asimismo, en cooperativas de gran envergadura, es común que se realicen para evaluar el desempeño y ofrecer orientación para mejorar la gestión institucional.

Es importante destacar que esta veeduría es responsabilidad del INAES y el veedor fue designado por instrucción nacional. Su labor consiste en hacerse cargo del trabajo que le fue encomendado, sin ninguna participación de Acción Cooperativa ni de EMSA.

La ministra hizo hincapié en que no se trata de una intervención propiamente dicha. Hubo una denuncia de los exintegrantes de la comisión directiva, entonces lo que hace el INAES es cerrar ese expediente pidiéndole todo un listado de documentación.

Algunos de los pedidos que puntualmente le hacen a la cooperativa a través del acta 002/23 son: libro diario, acta de reuniones del consejo de administración, registro de asociados, actas de asambleas, asistencias a asambleas, inventarios y balances, informes de sindicatura, informes de auditoría, IVA de compra, IVA de ventas. Y además incluye el arqueo de caja a la fecha. Pero esto no implica ni que el INAES haya intervenido en la cooperativa.

