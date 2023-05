Director acusó a niñas de hacer rito satánico mientras imitaban juego que vieron en YouTube Kids

Un escándalo ha sacudido a una escuela privada bautista en la localidad de Posta Ybycuá, en el departamento de Capiatá, Paraguay, tras las acusaciones del director de la institución hacia seis niñas del turno matutino de preescolar, alegando que habían llevado a cabo un rito satánico en el parque de la escuela.

Los familiares de una de las alumnitas, de tan solo 5 años, afirman que las niñas estaban jugando inocentemente en círculo y levantando las manos, imitando un juego de meditación que habían visto en la plataforma YouTube Kids, donde se comparten exclusivamente contenidos infantiles.

Según informó el medio Extra, la tía de una de las niñas, identificada como M.B., declaró que las pequeñas estaban simplemente divirtiéndose sin ninguna mala intención, pero el director, quien también es pastor, las asustó al regañarlas y acusarlas de invocar al diablo.

Según el relato de la tía, el director se acercó a las niñas, las recriminó, interrogó y amenazó con llevarlas a la dirección si volvían a repetir el supuesto rito satánico. Esta situación llevó a una de las niñas a llorar inconsolablemente.

La denunciante también mencionó que el pastor se puso en contacto con su hermana, quien enseña en el sexto grado de la misma institución, para reclamarle sobre lo sucedido. Sin embargo, la tía afirmó que el aviso debería haberse dado a la madre de la niña afectada, y no a su hermana.

«Mi hermana, la profesora, nos avisó y fuimos inmediatamente con la mamá de mi sobrina a la escuela, para que el director nos explique lo ocurrido y para aclarar que mi sobrina tiene acceso controlado a internet y que siempre está acompañada por su madre u otro familiar cuando lo utiliza. Además, nunca haría ningún rito satánico como el director ha afirmado«, sostuvo la mujer.

Lamentablemente, el director se negó a recibir a los familiares de las niñas, argumentando que la escuela es de su propiedad y es una institución religiosa y privada. Posteriormente, la esposa del director intervino y trató de calmar la situación, reconociendo el error en el proceder de su esposo. Ella se disculpó en su nombre y propuso dejar atrás lo sucedido con un «borrón y cuenta nueva», según relató la tía.

La denunciante expresó su consternación ante el impacto que este incidente ha tenido en su sobrina, quien requerirá asistencia psicológica.

Lamentablemente, la escuela no cuenta con un profesional de salud mental. Además, la denunciante considera que no se siguieron los protocolos adecuados y que no era apropiado asustar ni amenazar a las niñas con llevarlas a la dirección, teniendo en cuenta que se trata de estudiantes de educación inicial.

Por su parte, el director de la institución aún no brindó declaraciones ante este hecho.

¿Cómo controlar el contenido que los niños consumen en internet?

En la era digital en la que vivimos, el acceso a Internet se ha convertido en algo común en la mayoría de los hogares. Los niños de hoy en día tienen un mundo de información y entretenimiento al alcance de sus manos, pero también existe el riesgo de que se encuentren con contenido inapropiado para su edad.

Es responsabilidad de los padres y cuidadores asegurarse de que los niños estén protegidos y se les brinde un entorno en línea seguro. Aquí hay algunos consejos sobre cómo controlar el contenido que los niños ven en Internet: