Liga Federal de Básquet | Córdoba y Tokio arrancarán la serie de playoffs en Corrientes

En el encuentro correspondiente al play-in de la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol, el Club Córdoba dio el golpe y derrotó a Bartolomé Mitre por 91 a 80 y de esta manera se quedó con el último boleto a los playoffs, donde ahora deberá enfrentarse con Tokio.

Los playoffs de la Liga Federal se pondrán en marcha el viernes próximo y los correntinos serán locales en el primer partido, trasladándose luego la serie a Posadas ya que el quinteto oriental tiene ventaja deportiva y definirá como local en caso de ser necesario un tercer juego.

Luego de una Fase Regular complicada, el Club Córdoba pudo conseguir el pasaje a los playoffs al imponerse en el duelo del play-in en condición de visitante ante Mitre de Posadas. Lo derrotó 91 a 80, luego de dominar las acciones de principio a fin, lo que le permitió cerrar el juego con tranquilidad.

En el elenco conducido por Germán «Chiche» Roldán se destacaron las tareas de Santiago Fiorio con 24 puntos y Emilio Vallejos con 16, mientras que por el lado del local el goleador fue Facundo Barreyro con 17 puntos.

Se debe recordar que Córdoba tuvo que afrontar esta eliminatoria a un partido, luego de haber quedado en el último lugar (noveno) de la etapa clasificatoria de la División NEA, con apenas 2 triunfos en 16 presentaciones. Mientras que Mitre había finalizado octavo con 4 victorias y 12 derrotas, y por ese motivo contó con la ventaja de localia.

Con este resultado, el elenco capitalino deberá enfrentar en el primer cruce de los playoffs con Tokio de Posadas, quién fue el mejor de la fase regular y que contará con la ventaja de localia en la serie al mejor de tres encuentros. Los playoffs se pondrán en marcha el viernes próximo y los correntinos serán locales en el primer partido.

Además, los otros duelos serán: Cultural de Santa Sylvina vs. El Tala, Estudiantes de Formosa vs. Hindú Club y San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Sarmiento de Formosa.

Fuente: El Litoral