Lanzan el Wifi 6: clave para ampliar la conectividad y cerrar brecha digital

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la habilitación del espectro en el rango de 5925 a 7125 MHz -banda de 6 GHz- de manera completa para el uso libre (sin licencia) por parte de las empresas prestadoras, una decisión considerada clave para ampliar la conectividad y cerrar la brecha digital.

En un acto realizado en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Massa sostuvo que “hoy anunciamos una decisión estratégica en materia de telecomunicaciones al habilitar el espectro en el rango de la Banda de 6GHz la cual permitirá darle un impulso a la economía del conocimiento, a las PyMES y los sectores del mundo digital que necesitan de valerse de un Wi-Fi de mayor calidad que soporte la evolución tecnológica y desarrollos futuros.”

El acto contó con la presencia de representantes de empresas como Meta; Intel, Qualcomm, Amazon, Dynamic Spectrum Alliance (DSA), Broadcom, Cisco, HPE, Microsoft, Apple, Google y Federated Wireles.

En su discurso, Massa señaló que la decisión “también es una señal muy positiva para la industria local, para que empiece a desarrollar productos y servicios utilizando esta banda, pensando en ese gran mercado ya estandarizado a nivel regional y para que se capacite en todos los nuevos productos que integran las nuevas tecnologías digitales”.

“Esta tecnología también va a dar soporte al desarrollo de 5G en el mundo móvil, posibilitando la descarga en redes fijas vía el Wi-Fi, ampliando la capacidad y la calidad de servicio”, concluyó el ministro.

Por su parte, el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, destacó que “el progreso tecnológico nunca se detiene. Debemos estar a la altura ante la demanda creciente de los Estados, las sociedades y las industrias por aumentar la eficiencia, velocidad y dispositivos conectados. Tal es el caso de la tecnología de WIFI 6 para conexión a redes, la cual se encuentra en pleno desarrollo en el mundo, pero cuyo potencial aun no podemos dimensionar”.

“El gobierno nacional, estableció como premisa básica de su administración la ampliación de derechos, empezando por los últimos para llegar a los primeros. Desde ENACOM asumimos esa responsabilidad y, desde el comienzo de nuestra gestión en 2020, trabajamos para garantizar el derecho a la conectividad que todos los argentinos y argentinas tienen”, sostuvo Ambrosini.

Impulso

La banda de 6 GHz completa puede coexistir con los servicios de enlaces fijos existentes, lo cual permite maximizar el uso de un recurso nacional de los argentinos como es el espectro.

Esta decisión, considerada por las autoridades como estratégica para la Argentina, permite otorgarle un impulso a la economía del conocimiento, a las PyMES y a los sectores del mundo digital, que necesitan de valerse de un wifi de mayor calidad que soporte la evolución tecnológica y los desarrollos futuros apoyados en la realidad aumentada, el gaming, el metaverso, la Internet de las Cosas y el 5G.

A su vez, posibilitará que las PyMES y cooperativas puedan extender su oferta de conectividad sobre la base de servicios competitivos de última generación -destaca la información del ENACOM- y que lleguen a cada escuela, cada hospital, cada comunidad, a las villas y barrios populares en zonas urbanas, suburbanas y remotas.

Esta medida permitirá, a su vez, que se desplieguen plataformas de capacitación para la formación profesional y de jóvenes, con soluciones de realidad virtual. De esta manera, se prevé que la Argentina continuará creciendo en la exportación de software, así como lo hará la industria del gaming, y los profesionales y empresas se proyectarán más a nivel internacional, de acuerdo con las nuevas tecnologías digitales.

El anuncio se encuentra alineado con lo definido ya por nueve países de América, que reúne en total al 78% de la población del continente y a 254 millones de hogares, y que podrá habilitar beneficios económicos a la Argentina.

Por otra parte, existen en el mercado más de 1.200 equipos que operan en esta banda (wifi 6E), entre computadoras personales, teléfonos inteligentes, puntos de acceso y TV, y que pueden ponerse en uso, ya que no requieren obtención de una licencia, solo la homologación de los equipos.

Durante el acto del lanzamiento del wifi 6 estuvieron presentes los miembros del directorio de ENACOM: el vicepresidente, Gustavo López; los directores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, Gonzalo Quilodrán y María Florencia Pacheco; los directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, Alejandro Gigena, Silvana Giudici y José Manuel Corral, de manera remota; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez, y el coordinador de Asuntos Técnicos, Diego Leiva.

Asimismo, participaron de manera presencial Juan Manuel Cheppi, secretario de Economía del conocimiento; Marina Bericua, Directora de Asuntos públicos, corporativos y Legales de Microsoft; María Julia Díaz Ardaya, Directora de políticas públicas de Meta; Marta Suárez, Presidenta de DSA; Sebastian Kaplan, Jefe de políticas públicas de conectividad SP Latam de Meta; Adrián De Grazia, Director Americas Digital Sales & Argentina Country Manager de Intel; y Juan Oshiro, Gerente de Ingeniería de Cisco Argentina.

Por su parte, lo hicieron de manera virtual Bill Davenport, Senior Director, Global Technology and Spectrum, Cisco; Chris Szymanski, Product Marketing Director, Wireless Communication and Connectivity de Broadcom; Leonardo Giordano, Country Manager Cisco Argentina; Lester García, Director de políticas públicas de conectividad LATAM de Meta; Carlos Rebellon, Director Goverment Affairs Spanish Speaking LATAM de Intel; Héctor Marín, Senior Director, Goverment Affairs de Qualcomm; Daniela Rivera, Public Policy Manager MX Amazon; Mario de la Cruz Sarabia, Director Senior Relaciones con Gobierno Cisco Latinoamérica; María Medrano, Director Goverment Relations de HPE; Rodrigo Silveira, Compliance Manager de Apple; Micaela Sánchez Malcolm, Secretaria de Innovación tecnológica; Nihar Jindal, Google; Jennifer McCarthy, Federated Wireless; y Marcelo Viggiano, Marketing Manager, Broadband and Video Latam, Broadcom.