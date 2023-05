Shakira publicó el video oficial de “Acróstico” con dos invitados especiales: sus hijos, Milan y Sasha

Shakira publicó el videoclip oficial de su nuevo tema “Acróstico” y sorprendió al mostrar a sus hijos Milan y Sasha compartiendo su pasión por la música. La letra esta vez no está centrada en su mala relación con Piqué, sino en el amor hacia sus hijos.

Shakira sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo sencillo «Acróstico», una canción que marca el cierre de un capítulo en su vida y la liberación del pasado que tanto la atormentó con la llegada de Clara Chía a sus vidas. Los seguidores de la artista esperaban con ansias este nuevo lanzamiento, deseando que finalmente pudiera dejar atrás su relación con Gerard Piqué.

El video oficial de la canción, que fue lanzada previamente en formato lírico la semana pasada, ha llegado a YouTube este fin de semana y ya cuenta con millones de reproducciones. A través de estas imágenes, la cantante barranquillera logra retratar un antes y un después de su separación, dejando ver una nueva etapa en su vida.

El video comienza con imágenes de una cancha de básquetbol y una pelota en el suelo, mientras la artista se sienta frente al piano para interpretar los primeros acordes. En una parte conmovedora, Shakira incluye la participación de sus hijos, Milan y Sasha, acompañándola en el piano. Esto confirma una vez más que los niños han heredado el talento artístico de su madre, cada uno mostrando su propio estilo vocal. Milan incluso aporta algunos ritmos urbanos que no pasan desapercibidos.

En su cuenta de Instagram, la colombiana destacó las cualidades musicales de sus hijos y enfatizó que Milan ha compuesto canciones que le han «arrancado lágrimas de emoción», mientras que Sasha ha pasado horas frente al teclado del piano. Shakira expresó su felicidad al ver cómo sus hijos están abriendo sus alas para perseguir sus propios sueños y cómo esas experiencias la hacen sentir plena como madre.

El video incluye varios momentos emotivos que pueden tocar el corazón de los fanáticos. Desde la escena en la que Shakira empaca la ropa de sus hijos, hasta cuando muestra en una repisa el casco y el guante de béisbol de Sasha. También se pueden apreciar los portarretratos con fotos de los momentos compartidos juntos, evocando recuerdos y sentimientos de nostalgia.

El más joven de los hijos, Sasha, sorprende con su voz al cantar: «Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor… Para lo que necesites, estoy aquí, viniste a completar lo que soy». Mientras tanto, en medio del proceso de empacar sus pertenencias para dirigirse a Miami, se cierra el telón en Esplugas de Llobregat. Es en este momento del video donde Shakira da por cerrado este capítulo, y lo hace con la voz de Milan, quien interpreta su parte de la canción: «Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy… Viniste a completar lo que soy». Milan aporta su estilo urbano característico a las canciones de su madre y también toca el piano, al igual que su hermano.

Con «Acróstico», Shakira ha logrado emocionar y conmover a sus fanáticos una vez más. El video representa un punto de inflexión en su vida y marca el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza y renovación.

La indirecta a Piqué

Las redes sociales se han revolucionado con algunas teorías, en las que indican que hubo una leve indirecta para el ex futbolista catalán, pues una de las líneas de la canción estuvo enfocada en intentar salvar los más de 12 años que permanecieron juntos.

“Y aunque la vida me tratara así… Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios… Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas”.

Con esto, sus seguidores confirmaron una vez más que no necesita ponerle más sal a la herida.

¿Qué significa acróstico?

Según la Real Academia Española, un acróstico es una composición poética constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase.

Existen distintos tipos de acrósticos, dependiendo de dónde se forme la palabra o frase en cuestión: pueden ser con letras iniciales, en el medio o en el final.

Fuente: Infobae y Clarín