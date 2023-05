Fernando Vely, referente de la Cámara de Comercio de Posadas en el rubro de indumentaria, explicó los factores detrás del aumento de precios, la inestabilidad en la cadena de pago y la dificultad para reponer la mercadería. Además, describió cómo los comerciantes se enfrentan a malabares financieros para mantenerse a flote en un entorno económico desafiante.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/05-15-Rep-Fernando-Vely-Analisis-inflacion-indumentaria-17.25.mp3

Fernando Vely – República

¿Cómo está el sector de la indumentaria en materia de inflación?

Me parece que la ropa, la indumentaria y el calzado no escapa al contexto general cuando vemos el último aumento que plantea el INDEC está prácticamente dentro de la media y me parece que esto va a continuar así en la medida que no se logren estabilizar los precios y la situación.

¿Cuáles son los factores de este aumento?

Particularmente el aumento en el rubro textil obedece a varios factores. Por un lado tenemos la estacionalidad que juega un rol importante, la ropa de invierno es bastante más costosa que la ropa de verano y eso impacta más no sólo en el bolsillo sino a la percepción del cliente. En segundo lugar, en el invierno la participación del producto importado, sobre todo en los abrigos, es mayor que en el verano y ahí es donde tenemos una notoria diferencia entre lo que fue la temporada pasada a esta en la cual ahora en los últimos seis meses, la última resolución del Banco Central, que no permitía girar dólares y pagar mercadería sino hasta dentro de seis meses, claramente encareció al producto importado. Por eso la mercadería nos llega bastante más cara y como todos sabemos los proveedores en Buenos Aires viven un clima bastante más tenso de lo que vivimos nosotros y ante cualquier situación cambian las listas.

¿Cómo afecta la inestabilidad en los precios y la escasez de mercadería a la cadena de pago y la rotación de la mercadería en el sector comercial?

Estos movimientos de precios no le convienen a nadie, inmediatamente las ventas se frenan, se deja de rotar mercadería, se corta la cadena de pago y vivimos un escenario bastante complejo, donde cuesta reponer porque por un lado hay poca mercadería y hay mucha inestabilidad en los precios y entiendo que esto va a seguir. Generalmente uno tiene que tomar decisiones. Hubo por lo menos en muchos rubros dos actualizaciones, ahí es dónde el comercio tiene que tomar una decisión hasta donde puede aumentar y hasta dónde empiezan a recaer las ventas. Uno busca obtener rentabilidad pero a la vez no quedarse caro, eso significa muchas veces quedar al mismo precio o por debajo del valor de reposición, entonces ahí se vuelve a complicar la situación porque depende de la política de precios que ponga el empresario.

¿Cómo afecta la falta de estabilización en los precios y la dificultad para reponer la mercadería a nivel comercial?

Hay que analizar claramente cuál es el valor de reposición del producto que hoy es uno de los principales indicadores: vendo la mercadería, pago todos los impuestos, pago los costos y no me alcanza para reponer. Cuando tenemos este tipo de escenario donde la situación se complica porque las ventas suben a los precios a dólar, se deja de vender, entonces no sabemos qué hacer. Resulta difícil desde acá con todos nuestros proveedores que en gran parte están en los grandes centros de producción como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Venimos así hace mucho tiempo pero lo peor de esto es que que ni siquiera se estabiliza, cada vez estamos peor en cuanto a la mercadería, ya vivimos esto, lo estamos viviendo hace 3 o 4 años.

La realidad es que nosotros no somos formador del precio, el intermediario que está en el último eslabón de la cadena es el que aplica un margen de rentabilidad y con eso después tiene que reponer, pero como no está en el día a día de lo que sale la materia prima muchas veces queda desfasado de precio para abajo y después tiene que ir a reponerse y se encuentra en una situación complicada y no puede reponer.

Si se abre un poco más la importación de indumentaria, ¿serviría para contener el precio o sería más explosivo?

No creo, por un lado hay un porcentaje alto de productos determinados, el que hoy está escaseando en mayor proporción y por otro lado entra mucho producto importado que es materia prima, primero para desarrollar las telas y después telas que se compran importadas inclusive hasta las tintas que se usan para sublimar y teñir las telas.

Yo no creo que con una sola medida aislada en algún rubro se pueda contener la inflación, no vemos un plan económico que dé tranquilidad a los sectores, al mercado y que la gente se tranquilice. Hoy la gente todo lo que tiene lo destina a consumo porque está convencida de que los precios en un mes van a ser más caros y es así y es lo que viene pasando en los últimos diez años por lo menos.

¿Cómo definirías al comerciante de hoy en día?

Hoy yo veo al comerciante como un malabarista, nosotros deberíamos estar enfocándonos en cómo vender más, cómo producir, cómo abrir más puntos, cómo generar más fuentes de trabajo. La realidad es que estamos haciendo malabares de cómo cubrir las cuentas, cómo pagar los cheques, cómo financiar, a qué tipo de dólar te cobran, con qué plazo te dan. Si tienen oportunidad de hablar con algún empresario o colega que está en otra parte del mundo, no pueden creer lo que hacemos nosotros.

En cuanto a los precios, cuando no lo acompañas un mes, te quedas retrasado y la verdad que hay unas tasas que son una locura pero también estamos viendo lo que están pagando los plazos fijos y te marca un poquito la cancha de cuál es la situación.

