Para el economista Guillermo Knass las medidas de Massa no alcanzan para contener la inflación y son “un lanzamiento desesperado”

El economista misionero analizó la situación económica nacional atravesada por una inflación que va en aumento y se refirió al paquete de medidas tomadas por Massa: “No hay medida que alcance para contener esta corrida”. Además, indicó que impedir una nueva hiperinflación en Argentina, como la de 1989, debería ser una prioridad para el Gobierno nacional.

En las últimas horas, el ministro de economía de la Nación Sergio Massa dio a conocer un paquete de medidas económicas para hacer frente a la inflación y a la volatilidad cambiaria. Al respecto, el economista misionero Guillermo Knass aseguró que se trata de un “lanzamiento desesperado, como todo lo que viene pasando últimamente”.

Además, indicó que se trata de una serie de medidas que buscan “incentivar cualquier cosa menos la compra de dólares”. “Ya lo dijo Massa anteriormente, tenemos que parar el miedo y la incertidumbre que tiene la gente en este año electoral, que está generando que se refugien en el dólar”, agregó en diálogo con Misiones Online.

“No hay medida que alcance para contener esta corrida”, aseveró Knass recordando que semanas atrás ya se había anunciado una suba en las tasas, sin embargo, en este nuevo paquete de medidas incluye un nuevo aumento en los plazos fijos.

El economista cuestionó además que ningún aumento está logrando ganarle a la inflación, que en abril alcanzó el 8,4%. “Los precios cuidados se están atrasando, las tarifas y el combustible también, todo tiene que volver a actualizarse y esa actualización hace que se acelere la inflación”, señaló.

Knass reveló que, basándose en el valor de abril y en el escenario macroeconómico actual, no se estima que la inflación ceda este mes de mayo. De hecho, se pronostica que alcanzará el 9%. “No es sorpresivo, hasta que no haya un verdadero plan de estabilización, esto no va a cambiar”, afirmó.

“Imagínate en este año electoral, con sequía y sin reservas, si no tenés oferta de dólares para ofrecer y si la demanda sigue creciendo así; el valor del dólar sube. Un dólar más caro desemboca en esto tan temido que conocemos como la hiperinflación”, sostuvo.

La última vez que Argentina registró una hiperinflación

​Hace 30 años atrás, en un escenario macroeconómico crítico, Argentina registró un pico de hiperinflación. En 1989 enfrentó un incremento del 3.079% anual. Lejos de ceder este valor, al año siguiente la inflación fue del 2.314% anual. Esta fue la última vez que oficialmente Argentina atravesó una hiperinflación.

Al respecto, Knass comparó lo ocurrido en aquella época con el escenario actual. “Estamos en un periodo cada vez más similar, incluso se asemejan las medidas. Esto parece una película totalmente copiada. Así fue en aquella época, una medida tras otra”, recordó el economista.

“El miedo que tiene todo el mundo en el país es llegar a una hiperinflación, todos hablando de eso, incluso el Financial Times (medio de comunicación internacional enfocado en el análisis económico y financiero) ya empezó a hablar de una probable hiperinflación en la Argentina”, aseguró.

“En el 89 la inflación y la economía estaban bastante complicadas, pero no se pronosticaba lo peor. De golpe se disparó todo y en mayo se declaró la hiperinflación. Lo que ocurrió un mes antes es que se disparó el dólar paralelo, en comparación al austral, luego de la renuncia del ministro de Economía de ese entonces”, detalló Knass.

“La gente entró en un pánico y una incertidumbre que hizo que vaya corriendo a comprar dólar. Pero esto fue de un día para el otro, no se podía prever que ese día en abril iba a empezar a desatarse la corrida”, agregó.