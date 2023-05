Con cuatro jornadas a pura bocha, pasó la cuarta jornada del certamen organizado por la Federación Misionera de Hockey. Las chicas de CAPRI y Tacurú fueron las grandes ganadoras de la jornada en la categoría Damas, pero también hubo acción en Sub 12 y 14 mixto, Sub 16 y Sub 19.

El del Torneo Apertura “Alberto Cabrera” de Hockey, organizado por la Federación Misionera de Hockey continúa al rojo vivo. Luego de cuatro jornadas completas de alto nivel, así quedaron las distintas categorías.

La acción comenzó el día jueves con la tercera fecha de la categoría Sub 14 mixta, la cual tuvo como ganador a Guaraní Antonio Franco Rojo por 9 a 2 ante el local Tacurú

En simultáneo, Legislativo superó a Posadas Hockey por la mínima, en el cruce correspondiente a la primera fecha.

Ya el día sábado, Centro de Cazadores, Tacurú y Federación albergaron distintos cruces correspondientes a las categorías Sub 12 y 14 mixto, Sub 16 y Sub 19.

En tanto, el día domingo fue el turno de las Damas. Los cruces, válidos por la cuarta fecha del Apertura “Alberto Cabrera”, tuvieron como ganadores a CAPRI y Tacurú, quienes vencieron a Cazadores y Fusión, respectivamente.

Tal vez te interese leer: Carlos Macchi se convirtió en el nuevo entrenador de Crucero del Norte

Mirá las mejores imágenes del finde